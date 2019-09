Růžička před sezonou: Ve Spartě je super vzduch, chceme velký úspěch | iSport.cz

Jak moc se týden před startem extraligy těšíte, až to všechno začne?

„Těším se hrozně moc. Dva měsíce příprav jsou samozřejmě nutné, ale člověk se nemůže dočkat, až to bude naostro.“ (usmívá se)

Sparta jde do nové sezony s heslem NEZASTAVÍŠ. Jak to na vás působí?

„Stejně jako když jsem sem přicházel. Sparta je velký klub. Dokazuje to tím vším, co k tomu patří. Myslím si, že vedení odvedlo velký kus práce. Slogan je skvěle vymyšlená věc, hodí se to. Teď už to bude jenom na nás na ledě.“

Cítíte, že očekávaní je opravdu velké?

„Určitě, ale papír ještě nikdy nikomu nic nevyhrál, ale co si budeme namlouvat. Tým máme abnormálně silný, ale uvidíme, co bude dál. Každý v týmu to cítí tak, že chceme udělat velký úspěch. Nikdo moc nekouká na to, co bylo předtím. Všichni chtějí pro úspěch přidat ruku k dílu.“

Řekl byste, že společně s ostatními posilami v týmu tvoříte nové sparťanství?

„Dalo by se to tak říct… Přišel jsem do Sparty, protože pro mě byla varianta číslo jedna. Věřil jsem, že tady můžeme udělat velký úspěch. Dávám si nejvyšší cíle a věřím, že Sparta je má a bude mít. Kdokoliv do týmu přišel, tak si sem nepřišel jenom zahrát a něco si vyzkoušet. Každý správný hráč Sparty by měl chtít atakovat úspěch.“

Co byste řekl k letní přípravě?

„Hráli jsme proti hodně kvalitním týmům. Myslím si, že to bylo dobré. Určitě to splnilo naše očekávání. Řekl bych, že nyní jsme připravení. Už se těšíme na čtvrtek.“

Poprvé ve čtvrtek proti Plzni si po letech zahrajete v O2 areně jako domácí hráč. Jak myslíte, že na vás dýchne atmosféra?

„Člověk tady zažil určité věci, ale viděl bych to spíš tak, že nezáleží úplně na tom, jestli je to tak nebo jinak, každý hráč je z prvního zápasu sezony trošku vnitřně nervózní. Člověk to pak samozřejmě hodí za hlavu, ale začátek bude jistě plný očekávání. Navíc každý ví, že chceme vyhrávat. Bude trošku nervozita, ale věřím, že se to rozjede v pohodě. Budu se soustředit hlavně na svůj výkon, abychom mohli po zápase slavit.“

Jak se osobně cítíte po letním drilu?

„Na začátku letní přípravy jsem měl zranění, takže jsem trénování musel trochu korigovat, měl jsem trošku jiný tréninkový režim, ale dva měsíce už jsem s kluky na ledě a máme do toho i posilovny. Už se cítím dobře. Věřím, že jsem připravený.“

I přes zranění se vám během přípravy střelecky náramně dařilo. Palba na extraligu by tak měla být odšpuntovaná, co myslíte?

„Řekl bych, že to je jen příjemné, když to člověk ze sebe dostane co nejdřív a nemusí čekat na gól. Nicméně nám to všechno začíná až od čtvrtka. To teprve bude ta velká chvíle, kdy každý chce dávat góly. Jak říkám, v přípravě je to příjemné, ale zatím bych to úplně nevyzdvihoval.“

Výborná parta je začátek všeho

Minulá sezona v Chomutově, se vám z týmového hlediska nepovedla, vy jste však v základní části dosáhl 39 kanadských bodů, tedy svého extraligového maxima. Čekáte, že toto číslo můžete ve Spartě překonat?

„Doufám, že určitě. (usmívá se) Kdybych tomu nevěřil… Já si samozřejmě dávám ty nejvyšší cíle a na sebe největší tlak. Věřím, že to můžu překonat. Pokud to nepřekonám, ale uděláme velký týmový úspěch, tak to pro mě bude znamenat ještě víc.“

Na překonání máte v lajně zřejmě ideální parťáky. Jak si zatím pochvalujete spolupráci s Michalem Řepíkem a Markem Kvapilem?

„Oba dva jsou výborní hokejisté. Pořád se chceme spolu zdokonalovat. Řešíme různé situace, ať už to jsou přesilovky nebo hra pět na pět… Myslím si, že nám to docela jde. Samozřejmě je pořád na čem pracovat, předtím jsme spolu nikdy nehráli, sehráváme se dva měsíce. Ostatně v přípravě si můžete zkusit, co chcete, ale mistráky to nenahradí, tam se jede na krev na milion procent. Teprve tam se budeme úplně sehrávat.

Dokázal byste i tak po létě každému z vás rozdělit role? Přeci jen vám zřejmě náramně sedl střelec…

(usmívá se) „Těžko říct. Myslím si ale, že každý z nás je víc než schopný dát nebo připravit gól. My si musíme ještě pořádně sednout, trošku rozebrat obranné fáze, ale jinak si myslím, že dopředu jsme už dost zkušení na to, abychom si vyhověli. Nemáme úplně daný, kdo bude dávat góly a kdo nahrávat..."

Z vašich letních rozhovorů a vystupování je zřejmé, že jste ve sparťanské kabině zapadl. Můžete to potvrdit?

„Nejsem si úplně jistý, že bych někde říkal, jestli jsem nějak zapadl. (směje se) Doufám však, že ano. Pro mě je tady výborná parta a to si myslím, že je začátek všeho. Musíte si udělat dobrou partu v kabině a od toho se můžete odrazit. Cítím, že nejen v kabině ale i v celé organizaci je super vzduch. Chodíte sem rád.“

Předpokládám tedy, že jste si s novým vedením v čele s Barborou Snopkovou-Haberovou, Petrem Tonem a trenérem Uwe Kruppem sedl. Je to tak?

„Nebyl žádný problém. Ve vedení Sparty je každý člen na nejvyšší profesionální úrovni. Myslím, že už jsme se všichni dobře poznali. Teď už musíme jen udělat úspěch, který všichni chceme.“

Po vašich výkonech z přípravy je zřejmé, že jste si na svou stranu již získal sparťanské fanoušky. Skandují vaše jméno při gólů, dokonce si vymysleli heslo „Táta jenom čumí, jak to synek umí“. Předpokládám, že jste to zachytil, viďte?

(usmívá se) „Samozřejmě, že jsem to zachytil. Jsem opravdu hrozně rád, jak moc suprově mě přijali. Už jsem vyrostl z toho, že se zavděčím, nebo zalíbím úplně všem, ale myslím si, že i fanoušci opravdu vidí, jak makáme pro to, abychom udělali úspěch. Když bude v organizaci někdo spolu válčit, tak to nikdy nepřinese nic dobrého. Takže jsem moc rád, už jsem fanouškům i děkoval, jak mě vzali. Bylo to pro mě docela emotivní. Ještě jednou velké díky. Věřím, že na nás budou chodit ve velkém počtu a my uděláme všechno pro to, abychom s nimi mohli slavit.“