Nová Sparta chce bojovat o titul. Znělku má od Marpa, Řepík kapitánem | iSport.cz

„Jsme Sparta, jeden z nejtradičnějších hokejových klubů v Evropě. Značka, která vyvolává obavy a vzbuzuje emoce. Každý tým se proti nám chce vytáhnout. To nás ale nezastaví. Patříme do čela tabulky a nebojíme se to říct jasně a nahlas. Chceme bojovat o titul a děláme pro to maximum,“ prohlásila nová generální manažerka Barbora Snopková Haberová.

„Povedlo se nám přivést několik lídrů, které si před sezonou přál trenér Uwe Krupp. Rozdíloví hráči jako Michal Řepík, Marek Kvapil či Adam Polášek přinesou do již silného týmu potřebnou kreativitu a hlavně stabilitu,“ doplnila generální manažerka.

Roli patrona sezony přijal pan Viliam Sivek, velký oblíbenec fanoušků a někdejší generální manažer Sparty, který zvedl klub ze dna a v sezonách 2005/2006 a 2006/2007 s ním vybojoval titul. „Sparta na mě působí velice silně, odhodlaně a bojovně. Fanouškům bych rád vzkázal, aby žili se Spartou v srdci, protože nejlepší vzpomínky mám právě na fandění. Cítím, že kabina, management i fanoušci jsou zpátky na jedné lodi. Společně budeme nezastavitelní,“ věří bývalý šéf klubu a velký sparťanský srdcař.

Po úspěšné přípravě, ve které Sparta porazila finské KooKoo, německého mistra z Mannheimu a navíc svedla vyrovnané bitvy s TOP evropskými celky, vstupuje do sezony s optimismem i trenér Uwe Krupp. „Přivítal jsem v kádru několik talentovaných a kvalitních hráčů. Na nás teď je, abychom ukázali, že jsou pro Spartu ti praví,“ pochvaluje si. „Nově příchozího Michala Řepíka jsme se rozhodli zvolit kapitánem. Je to stabilní člen české reprezentace, sparťanský odchovanec, a především přirozený lídr kabiny,“ prozradil vítěz dvou Stanley Cupů.

Spokojený je na začátku sezony i sportovní management. „Spolu s Jardou Hlinkou se snažíme být co nejvíce v kontaktu s Uwem i celou kabinou. Věříme, že pohodová a rovná atmosféra ponese ovoce,“ uvedl nový sportovní ředitel Petr Ton. Ten se znovu potkal se svým hokejovým parťákem Hlinkou, nejproduktivnějším hráčem v historii klubu. „Potřebujeme zvládnout hlavně nabitý start sezony, kdy hrajeme z prvních devíti zápasů jen dva doma. To pro nás bude klíčové. Chceme se hned od začátku sezony držet na nejvyšších místech tabulky,“ dodal nejlepší střelec historie Sparty.

Novinky na fanoušky čekají i mimo led. „Pro fanoušky jsme připravili celou řadu překvapení. Ať už jde o kampaň NEZASTAVÍŠ, nové intro, na kterém jsme spolupracovali se známým rapperem Marpem, chystané aktivity v rámci našeho nadačního fondu HC Sparta Praha, nebo klasické stálice, jako Sparta vzdává hold, Sparťanská krev či charitativní závod Sparťanská pětka,“ připomíná nový člen představenstva Vít Šubert. „Už první zápas s Plzní 12. září bude skvělá show. Věřím, že si na zápasy Sparty najde cestu ještě více fanoušků než loni a společně naplníme podstatu nové kampaně NEZASTAVÍŠ,“ dodává Šubert.