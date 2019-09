Jaromír Jágr se zranil! Nedokážu odhadnout, kdy se vrátím, řekl | iSport.cz

Jágr naskočil do devíti z 11 přípravných duelů Kladna. Připsal si v nich čtyři body za jeden gól a tři asistence. Minulý víkend zvládl i turnaj v italském Bolzanu. Po návratu se však v úterý zranil. Jde o svalový problém v oblasti kyčle. „Nevím, jak se mi to mohlo přihodit,“ nechápe veterán.

V pátek se zraněním navštívil profesora Pavla Koláře. „Něco jsme debatovali, něco jsme udělali. Uvidíme, jak na to sval bude reagovat a jak dál. S tímhle zraněním nemám zkušenosti, takže nevím. Kdybych měl třeba třísla nebo něco jiného, tak vím, že jsem za 14 dní v pohodě. Takhle nemůžu říct, jestli to bude týden, tři neděle nebo měsíc. Nedokážu to odhadnout.“

Jágr tak teď bude mít více času na manažerskou práci, hraní musí počkat. „Je to, jak když má chlap manželku a milenku, obě dvě musí uspokojit a ani jedna se to nesmí dozvědět,“ začal se smát. „Skloubit tyhle dvě věci je hrozně těžké, náročné namixovat. Po určitých jednáních jít dvakrát denně trénovat není úplně jednoduchý,“ dodal.

Jágr se před startem extraligy zranil. Jak hodnotí posily a přesvědčí Saláka?

Ve čtvrtek Kladno posílilo o útočníka Jakuba Valského, který přišel na hostování do konce ledna z Liberce. „Docela se nám to hodilo tím, že jsem se do toho ještě zranil,“ nadhodil s úsměvem Jágr. „I na mě to je menší tlak se co nejrychleji vrátit nebo vrátit se v pořádku,“ našel na příchodu kladenského odchovance další pozitivum.

Před čtvrtečním startem extraligy jsou ve hře i další příchody, s týmem trénují obránce Michal Barinka a brankář Alexander Salák. „Doufám, že s Barim se domluvíme, než začne sezona. A Saša? Jeho agent nás požádal, jestli u nás může trénovat. Určitě čeká na zahraniční angažmá. Když mu nevyjde, tak je všechno reálný a možný. Budeme jedině rádi, když bychom se domluvili,“ řekl Jágr na jejich adresu. V sobotu už Barinka dokonce naskočil do generálky na ledě Ústí.

Kladno se do extraligy vrátí v pátek na ledě úřadujícího mistra z Třince, majitel Rytířů na ledě zřejmě bude chybět. Kdy se zapojí, není jasné. Každopádně naznačil, že dost možná nejdříve nastoupí v Chance lize právě za Ústí nad Labem, se kterým Kladno začalo v průběhu léta úzce spolupracovat.