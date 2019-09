Hudáček srazil Mountfield dvěma góly. Pešán? Všechno funguje jako dřív | iSport.cz

Hodně sladce chutná rozhodnout tradičně vypjatý zápas s Mountfieldem?

„Celý týden jsme se na Hradec připravovali, měli hodně videa. Věděli jsme, co máme hrát, že oni na nás vletí a je potřeba první třetinu udržet s co nejlepším výsledkem. Myslím, že dobrá příprava nám jednoznačně pomohla, plus nás podržel brankář. Vepředu jsme navíc byli hodně produktivní, využívali jsme šance, které jsme využít měli.“

Vaše odhady se potvrdily, Hradec na vás na začátku vážně nastoupil, vy jste vystřelili až v 10. minutě. Bylo klíčové, že nakonec první dvacetiminutovka skončila 1:1?

„Jasně. Bylo nám jasné, že do nás půjdou. Říkali jsme si, jak je potřeba hrát co nejjednodušeji, dostávat puky z pásma. Potřebovali jsme jim prostě sebrat co nejvíc energie.“

Za stavu 3:3 jste měli tři velké šance, všechny proměnili a vyhráli 6:3. Bude Liberec v sezoně hlavně efektivní?

„Doufám, doufám. Každý den pracujeme na tom, abychom byli produktivní. Chceme, aby to tak bylo dál.“

Libor Hudáček v sezoně 2018/19: 52 zápasů 17 gólů (2. v Liberci) 22 asistencí (2.) 39 bodů (2.)

Dá se čekat, že se ukáže v něčem jiný Liberec, než ten, kterému z lavičky šéfoval Filip Pešán?

„To bych právě ani neřekl. Všechno funguje tak, jak fungovalo dřív. Nic se nezměnilo. Jdeme dál, pracujeme, v každém tréninku plníme to, co po nás trenéři chtějí a pracujeme na tom, aby byla sezona co nejúspěsnější. Vstup jsme měli dobrý, v neděli máme těžkou Spartu.“

V Hradci se dost vytáhl váš první útok. Michal Birner tradičně dřel, Michal Bulíř uměl hru zrychlit a vy jste byl za střelce. Takhle to má ideálně fungovat?

„Kéž by to tak bylo dál. (usměje se) Ale ne, naše hlavní výhoda je, že umíme dát gól všichni tři, už v přípravě jsme to ukázali. Dál je potřeba pracovat na tom, na čem se domluvíme a pak to půjde. Hokej je už vymyšlený a všichni si na ledě musí plnit konkrétní úlohy, o kterých se bavíme. V tu chvíli se pak i jednotlivec cítí v zápase v pohodě. Všechno ale začíná u detailů, u zodpovědné práce.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:06. F. Pavlík, 35:02. Gaspar, 47:09. Jergl Hosté: 18:18. Birner, 23:39. L. Krenželok, 33:36. L. Hudáček, 48:24. L. Hudáček, 48:56. P. Jelínek, 53:35. P. Jelínek Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Samuelsson, Nedomlel, Cibulskis, Gaspar, Rosandić, F. Pavlík, Zámorský – Perret, Rákos, Smoleňák (C) – R. Pavlík (A), Cingel, Vincour – Červený (A), Bičevskis, Paulovič – Miškář, Dragoun, Jergl. Hosté: Peters (Schwarz) – T. Hanousek, Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Havlín, Kolmann – L. Hudáček, Bulíř, Birner (A) – Lenc, Filippi, Marosz – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Šír, A. Musil, J. Vlach. Rozhodčí Hodek, Kika – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4121 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 1 1 0 0 0 6:2 3 2. M. Boleslav 1 1 0 0 0 4:1 3 3. Liberec 1 1 0 0 0 6:3 3 4. K. Vary 1 1 0 0 0 2:1 3 5. Litvínov 1 1 0 0 0 2:1 3 6. Olomouc 1 0 1 0 0 2:1 2 7. Sparta 1 0 1 0 0 7:6 2 8. Plzeň 1 0 0 1 0 6:7 1 9. Vítkovice 1 0 0 1 0 1:2 1 10. Brno 1 0 0 0 1 1:2 0 11. Zlín 1 0 0 0 1 1:2 0 12. Pardubice 1 0 0 0 1 1:4 0 13. Mountfield 1 0 0 0 1 3:6 0 14. Kladno 1 0 0 0 1 2:6 0 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Play-out ELH

