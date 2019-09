Další šílený zápas Sparty! Pro trenéry na blázinec, kroutil se Nedvěd | iSport.cz

Video k článku Liberec - Sparta: Birner dokonal hattrick a rozhodl v prodloužení, 8:7 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co na další bláznivý výsledek říkáte?

„Sami jste to viděli, no. Hodně gólů, diváci nadšení. Trenéři zralí na blázinec.“

Vedli jste 6:2, poté 7:3, nakonec jste ale padli. Jak moc to mrzí?

„My jsme sem přijeli pro bod. Nechci si dělat nějaké alibi, ale Liberec je skvělé mužstvo, my jsme tu hlavně chtěli bodovat. To se nám povedlo, ale samozřejmě ve finále cítíme, že jsme hlavně dva body ztratili, než že bychom ten jeden urvali. Oni se nevzdali, bojovali. My jsme malinko povolili, už jsme asi byli jednou nohou v autobuse s třemi body a přemýšleli, jak si uděláme hezký zbytek neděle.“

Ve třetí třetině jste cítili, že výsledek ztrácíte a vyhraný zápas vám protéká mezi prsty. Co s tím může trenér v tu chvíli dělat?

„Cokoli. Snažíte se něco změnit, dát mančaftu nějaký impulz. Vzali jsme time out, vyměnili gólmana. Většinu informací ale týmu předáváte v tréninku, v utkání už to o tom tolik není. Dá se to ovlivnit, ale cítili jsme to, jak jste říkal. Liberec se dostal na koně, strašně si věřil a šel za tím. Začali být silní na puku, nás stály chyby utkání.“

Za dva zápasy jste inkasovali 13 branek. To je neuvěřitelné číslo. V minulé sezoně byla přitom defenziva nejmenším problémem Sparty.

„Není to jen o obráncích. Jednou udělá chybu bek, jednou útočník. Selhává nám celá obranná fáze. Máme tam mezery, díry. Hrajeme to ledabyle. Liberec byl zoufalý, úplně v prdeli. Napadali nás ve dvou, třech hráčích a my jsme jim to strašně usnadňovali. Sami jsme si tahali puky do vlastního pásma. Budeme taky potřebovat více podržet od gólmana, každý prostě musí začít u sebe a dát do toho obranného balíčku svoji část.“

Čas zaměřit se v tréninku na obranu.

„Máme mužstvo laděné hlavně na ofenzivu. Víme to. Paradoxem těch dvou výsledků je, že jsme v posledních dnech trénovali hlavně obrannou činnost, ve které jsme totálně propadli. Budeme se k tomu muset vrátit a pilovat to mnohem víc.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:07. Filippi, 10:29. Filippi, 33:11. Lenc, 36:03. Šír, 41:50. Bulíř, 44:04. Birner, 52:52. Birner, 63:01. Birner Hosté: 01:30. Klíma, 03:11. Košťálek, 03:43. Forman, 06:22. Řepík, 11:41. Ďaloga, 19:46. Říčka, 35:02. Pech Sestavy Domácí: Peters (4. Schwarz) – Šmíd (A), T. Hanousek, Derner, Knot, Havlín, Graborenko, Kolmann – Birner (A), Bulíř, L. Hudáček – Marosz, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, A. Musil, Šír. Hosté: Machovský (45. J. Sedláček) – Polášek (A), Košťálek, Blain, Kalina, T. Pavelka, Ďaloga – Dvořáček, Smejkal, Dočekal – Forman, Pech (A), Kudrna – Říčka, Sukeľ, Klíma – Řepík (C), V. Růžička, Rousek. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Lhotský, Svoboda. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 092 diváků