Barinka po dvou prohrách Kladna: Chybí mi tam lehání do střel po držce! | iSport.cz

Dva zápasy, dvě porážky se skóre 4:11. V pátek Rytíři nestačili v Třinci na mistra, včera na Mountfield. Hned v úvodu narazili na dva silné týmy. Když přišel 35letý mazák Michal Barinka na rozhovor po zápase s Hradcem, poprosil, aby to proběhlo rychlo. „Moc nevím, co bych k tomu řekl,“ vykládal obránce, který s Kladnem dohodl těsně před startem extraligy.

Co vám dosavadní dva zápasy ukázaly?

„Kvalitu extraligy. Je tam málo pozitivního pro nás, hodně negativního. Děláme sami zbytečné chyby, dostáváme se pod tlak. Je to chyba za chybou.“

Co vám nejvíc vadí?¨

„V našem pásmu neblokujeme střely, zbytečně odhazujeme puky… Někdy jsou i zbytečné fauly. Dostaneme soupeře do náskoku a pak už se hraje těžko.“

Jak z toho ven?

„Musí tam být z naší strany větší obětavost a musíme to hrát chytřeji. Nesmíme hrát naivně… Jsou pasáže, kdy dostaneme zbytečné góly, a je po zápase. Tady v extralize proti nám nastupují zkušené mančafty. Nemají hráče, kteří by něco vypustili a dokážou to naopak potrestat.“

Vy máte na rozdíl od většiny spoluhráčů bohaté zkušenosti s extraligou, snažíte se je předávat?

„Ano, snažím se s nimi mluvit a přenést něco, co jsem se za tu spoustu let naučil. Musíme se ještě podívat na video a doufám, že se budeme lepšit. Protože tohle je fakt špatný.“

Věříte, že je to otázka času? Kdy se adaptujete na nejvyšší soutěž?

„Nemůžeme to házet jenom na čas, je to otázka práce. Musíme pracovat, pracovat, pracovat. Kdybychom jenom na něco čekali, je to špatně.“

Už vyhlížíte další víkend?

„V pátek nás čekají Vary, což by měl být jeden ze soupeřů, s kterým bychom se měli prát o body. Alespoň z papírového hlediska bychom pro to měli něco udělat.“

Experti i bookmakeři vás tipují na sestup. Tohle by vás mohlo stmelit, ne?

„Mělo by to tak být. Že makáme jeden za druhého, leháme po držce do střel. Ale zatím mi tam tyhle věci chybí.“

SESTŘIH: Kladno - Mountfield HK 2:5. Rytíři znovu bez bodu, Smoleňák dvakrát nahrával

Kladno - Mountfield HK: Domácí využili přesilovku, uspěl Brendan O´Donnell, 1:3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:50. O'Donnell, 42:25. Lakos Hosté: 02:35. Jergl, 03:24. Cingel, 18:40. Nedomlel, 36:59. Paulovič, 37:19. Cibulskis Sestavy Domácí: Cikánek (38. Brízgala) – Lakos, Austin, Kehar, Nash, Barinka, Smetana – Valský, Stach, O'Donnell – Melka, Réway, Zikmund – J. Strnad, Machač, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – Jelínek. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Samuelsson, Gaspar, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Rákos, Perret – Jergl, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Červený – M. Chalupa, R. Pilař, Miškář. Rozhodčí Lacina, Horák – Ganger, Klouček Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4007 diváků