Plekanec se trefil poprvé za Kometu: Chyby vychytáme. Kladno se zvedne | iSport.cz

V našvihané boleslavské aréně spadlo obecenstvo do euforie poté, co Jakub Klepiš v prodloužení pětihvězdičkovou střelou rozsekl výživný mistrák. Bruslaři díky tomu mají přesně opačné pocity než brněnský rival, Rulíkův tým zahájil ročník nejlépe od vkročení do extraligy před jedenácti roky. „Bolka je teď hodně nebezpečná,“ uznal Tomáš Plekanec.

Ve třetí třetině jste díky vašemu gólu odskočili na 2:1 a vaši kumpáni měli další dobré šance, ale místo toho přišlo Dlapovo srovnání prakticky z ničeho. Osudný moment pro Kometu?

„Kdybychom v Boleslavi vyhráli, bylo by to s obrovským štěstím… Hráli podle mě líp než my a bod navíc si zasloužili. Ačkoli jsme domácím mohli odskočit na dvougólový rozdíl, z celkového pohledu můžeme být za bod rádi.“

Co váš gól? Ve finále brejku se vám postavil puk, ale dokázal jste ho efektně zkrotit a poslat k levé tyčce, Krošelj vůbec nereagoval.

„Jo, trošku mi to poskakovalo na hokejce, jejich obránce tam lehnul a já se snažil jejich brankáře rozpohybovat, udělat krok a prostrčit to tam. Jsem rád, že mi to vyšlo.“

Kometa se střelecky trápí, dala pět gólů ve třech utkáních. Je to největší svízel týmu?

„Nemyslím si. Za sebe říkám, že koncovka nás netrápí vůbec. Jsem si jistý, že v tomhle směru to přijde. Gólové hráče máme, mnohem víc musíme přestat dělat chyby, kterých se dopouštíme. Je jich strašně moc. Ztrácíme moc puků, a pokud bychom měli tímto způsobem pokračovat, výher za tři body moc mít nebudeme. Takhle se k výhrám nedostaneme. Vlastními chybami soupeřům nabízíme tlak a pod ním se nehraje dobře.“

Vyplývají chyby z ledabylosti?

„Nevím, jestli z ledabylosti, protože tým chce, maká. Spíš je to o tom, že když si něco řekneme, tak to na ledě musíme dělat. Všichni jsme připraveni, že to nějak uděláme, ale pak se jeden z nás rozmyslí a zahraje to jinak, což nejde. Já to beru, je začátek sezony, ono se to vychytá. Zároveň je však třeba víc se soustředit.“

Z devíti bodů jste sebrali jen tři. To je na potřeby Komety málo, souhlasíte?

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby jich bylo víc, ale na počítání bodů je zatím brzo. My se hlavně musíme zlepšit ve věcech, které děláme dobře a v těch, které tak dobré nejsou. Góly a přesilovky, to všechno přijde. Oslabení dobré máme.“

Přijdete mi, že Kometa vám od nové sezony sedí líp, cítíte se v ní jistěji, než loni po rychlém nástupu z Montrealu. Mám pravdu?

„Cítím se dobře. Nebo relativně dobře. Ale já moc na sebe nekoukám, mojí prioritou je pomoci týmu, neřeším moc svoji hru, jak vypadá, jak se cítím a tak. Pokud se budu cítit blbě, potrénuju o to víc, abych se cítil líp. Už se znám natolik, abych věděl, co mám dělat. Ten gól mě těší, koho by netěšil, ale byl bych radši, kdyby dal gól někdo jiný a my udrželi tři body do konce.“

Při vhazováních jste jistější, než v minulé sezoně, kdy jste přesně nevěděl, jak je extraligoví rozhodčí buly posuzují. Je tomu tak?

„Musím ocenit, že v létě proběhl mítink s rozhodčími, ukázali nám, co a jak. Ať už šlo o bule nebo i další záležitosti. Tím se extraliga posunula zase o něco výš a problémů, co byly loni, ubylo. Věřím, že to bude jenom lepší.“

Boleslav vypadá kompaktně, potřetí vyhrála, jak na vás působí?

„Přesně tak, kompaktně. Nehrají extra nádherný hokej, ale všichni hráči dělají to, co mají a v tom je jejich síla. A taky výborně bruslí. Bolka je momentálně hodně nebezpečná.“

Víc než Kladno, které schytalo v Karlových Varech sedm gólů. Co bilanci týmu, jemuž jste na jaře pomohl do extraligy, říkáte?

„Jarda už hrál?“

Ano.

„Věřím, že se Kladno zlepší, udělá pár bodů a chytne se. Je teprve začátek sezony, první tři zápasy, není důvod dělat přehnané závěry.“

