Vejmelka pochytal Spartu. Tři body jsou pro Leoše, řekl na adresu Čermáka | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:31. P. Holík, 26:40. Hruška Hosté: Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – Baranka, O. Němec, Pyrochta, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec, L. Horký – Orsava, Lev, Kucsera – Plášek ml., Kusko, Jenyš. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Košťálek, Polášek, M. Jandus, Kalina, Ďaloga, T. Pavelka, Krutil – Smejkal, V. Růžička, Řepík – Kudrna, Pech, Forman – Rousek, Sukeľ, Říčka – Dočekal, Klíma, Buchtele. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Jelínek, Hynek Stadion DRFG arena

Ceníte si víc první domácí výhry za tři body nebo čistého konta?

„Jasná odpověď. Mít nulu je parádní pocit, ale tři body jsou nejdůležitější.“

Jak se vám podařilo zastavit střelce Sparty?

„Byli jsme maximálně koncentrovaní, byl to týmový výkon. Kluci odvedli přesně tu práci, kterou jsme si před zápasem řekli. Hráli jsme výborně z obrany a měli dobré protiútoky. Plnili jsme to ne na sto, ale troufnu si říct na sto dvacet procent. Sparta neměla takový tlak. Drželi jsme ji celý zápas na uzdě. Zaslouženě jsme vyhráli.“

Pomohl vám gól při prvním střídání, kdy se puk odrazil od Holíkovy brusle do sítě?

„Trošku nás nakopl, dal vítr do plachet. Díky tomu jsme drželi tempo a víceméně kralovali utkání. Všechno se odvíjelo podle našich představ.“

Kometa Brno - Sparta: Holík si vyměnil puk s Muellerem a bruslí překonal Sedláčka, 1:0

Je fajn, že jste zatím nedostali gól v oslabení?

„Po pravdě, to ani nevím. Ale je to příjemná zpráva. Oslabení trénujeme, je to jedna z klíčových věcí v zápase. Je to vždy o tom, abychom drželi pospolu. Jedinec nic neudělá. Musíme držet jako tým. I v tom oslabení.“

Ovlivnila vás pauza kvůli rozlučce s Leošem Čermákem, bývalým kapitánem týmu? Začalo se hrát o deset minut později.

„Čekání na ledě je vždycky nepříjemné. Každý je nažhavený na zápas. Ale Leoš si ceremoniál každopádně zasloužil. Klobouk dolů před jeho kariérou. Jsme všichni rádi, že jsme u toho mohli být a jeho dres se vyvěsil před našima očima. Rozhodně to byl příjemný okamžik. Chtěli jsme mu poděkovat za to, co pro nás a celou Kometu odvedl a získat tři body pro něj.“

Jak na něj vzpomínáte?

„Jsou to asi tři slova. Kapitán, bojovnost a charakter v kabině. Nemusel ani nic říct a respekt měl jednoznačný. On je ta pravá definice slova kapitán. Chlap na svém místě. I se srdcem na správném místě. Právem byl za to všechno oceněn.“

Koncovka zatím Kometě celkem hapruje. Platí to i na tréninku?

„Na tréninku kluci bagují do prázdné, tak mi to tam dost padá. Aspoň že v zápase je to o něco lepší.“ (úsměv)

Co vám ukázala domácí konfrontace s favority Třincem a Kometou?

„To, co jsme víceméně očekávali. Oba týmy mají sílu dopředu a relativně dobrou obranu. Jsme rádi, že jsme si dokázali, že i s takovými dokážeme nejen držet krok, ale také je přehrávat. Je pro nás možná lepší, že máme tak těžký rozjezd. Pak budeme víc na koni my.“

Kometa Brno - Sparta: Hruška se nejlépe zorientoval na brankovišti a z dorážky zvýšil na 2:0