Ofenzivní beci Pavlík a Rosandič rozhodli derby: Víme, co od sebe čekat | iSport.cz

Vy jste spíš přes tvrdé rány. Gól na 2:1 byl z trochu jiné kategorie, co?

„Viděl jsem tam před brankou Lukáše Cingela, chtěl mu nahrát. Trefil jsem ale jejich hráče do kolene (Juraje Mikuše) a on si to kopl do branky, takže to celé dopadlo hodně se štěstím. Ale gól se počítá, takže super.“

Už jste se za dva roky v Hradci naučil, že zápas s Pardubicemi je dost zvláštní?

„Je to derby, vždycky má větší náboj. Mluví se o zápase už týden dopředu. Je to emotivní. Teď jsme utkání odmakali jako celý tým, může nás těšit, jak všechno poctivě odpracované.“

Na konci i od vás. Při pardubické power play jste vypadal, že radši v rohu sníte puk, než že by měl projet před bránu.

„Museli jsme si závěr dát velký pozor. S Plzní jsme dostali během posledních minut tři góly, což nás mohlo stát klidně body. Už jsme něco takového dopustit nemohli. Poučili jsme se z toho.“

Pardubice moc gólů nedávají. Tušili jste, že to bude defenzivnější zápas?

„V Litvínově vyhrály, doma to s námi chtěly potvrdit. Možná jim to teď střelecky moc nelepí, ale na začátku se může stát cokoliv, najednou se rozjedete, dáte v utkání pět šest gólů a jste na vlně. To není zase taková věda.“

První gól dal váš defenzivní parťák Mislav Rosandič, druhý vy. Body sbíráte od začátku ročníku. Je to pro vás ideální parťák?

„Hrajeme spolu od minulé sezony, takže víme, co od sebe čekat. Myslím, že se relativně dobře doplňujeme. Teď abychom to tak dělali i dál.“

Občas Rosandiče nemáte vedle sebe, rád poletuje vepředu. Nejste z toho někdy i vy překvapený?

„To je hokej, pět vepředu, pět vzadu. Občas se stane, že se s Rosou potkáme za naší bránou, někdy ne. Hrajeme takový útočnější hokej, trochu riskantnější. Takže se někdy stane, že poslední dva jsou útočníci a my s Rosou vepředu a hrajeme za soupeřovou bránou, občas to tak vyplyne.“

S Pardubicemi jste měl jenom vy celkem sedm střel, takže příležitosti vyplývaly docela často...

„Něco máme nacvičené, jsou tam různé signály. Pokud nám to bude vycházet a budou tam padat góly, jenom dobře.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:56. Hovorka Hosté: 16:55. Rosandić, 32:18. F. Pavlík Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), Piché, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Harju, R. Kousal, Tybor – D. Kindl, Mandát (A), Hovorka – Machala, Poulíček (A), Látal – M. Kratochvil, Pochobradský, Matýs. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel, Zámorský, Cibulskis, Gaspar, Rosandić, F. Pavlík, T. Voráček – Perret, Bičevskis, Dragoun (A) – Červený (A), Rákos (C), Smoleňák – Jergl, Cingel, Paulovič – Miškář, Kubík, M. Chalupa. Rozhodčí Pešina, Pražák – Jindra, Zika Stadion enteria arena Návštěva 9253 diváků