Graňák o super startu Varů: Víc se tady pracuje, než mluví. Co řekl o Hradci? | iSport.cz

Když ho posloucháte, hned je vám zřejmé, že nepovídá jen tak do větru. V hokeji už toho zažil spoustu. Takže úspěšný start Karlových Varů, kam přišel v létě, nepřeceňuje. Ale zároveň ví, že je důležitý. „Nikdo nechce být do počtu nebo fackovací panák,“ tvrdí dlouholetý slovenský reprezentant, jenž v Česku vyhrál titul se Slavií a poslední dva roky hrál za hradecký Mountfield.

Čtyři zápasy, tři výhry za tři body. Jak hodnotíte vstup do sezony?

„Musím říct, že výsledkově jsme spokojení. Nechci mluvit o tom, jestli jsme něco čekali, nebo ne. Nějaká velká vyhlášení před sezonou se tady krotila. Přípravu jsme měli průměrnou, nebyla ani úžasná, ani strašná. Měli jsme výsledkové i herní výkyvy. Jsem tedy velmi rád, že vstup nám vyšel. I proto, že máme relativně mladé mužstvo. Hodně kluků hraje extraligu druhý rok.“

Poprvé v historii klub začal třemi zápasy, v nichž naplno bodoval.

„Toho si ceníme, i když někdy je to o štěstí. Proti Pardubicím jsme hráli fakt dobře, to ano, ale třeba proti Kladnu jsme byli hodně efektivní, pro soupeře byl výsledek (7:4) možná až moc krutý. A naposledy proti Olomouci (2:3) už nám chyběla energie, kterou jsme předtím měli. Teď o ní mluvím nejenom proto, že ji máme v názvu, ale protože si myslím, že energii máme fakt výbornou. V kádru je spousta hráčů, kteří jsou fyzicky a kondičně výborně připravení. Takže na tom můžeme stavět a využít toho.“

Jste už ostřílený harcovník, takže co se dá z toho začátku usuzovat směrem k vyhlídkám do sezony?

„Hodnotím to pozitivně, protože na psychiku je to důležité. Zvlášť když náš tým není až tak zkušený. Mohlo by nám to dát sebevědomí, i když je třeba to zase trochu krotit. Po čtyřech utkáních dělat velké závěry nebo si myslet, kde budeme v březnu nebo v dubnu, to by nebylo vhodné. Zápasy jdou rychle za sebou. Je fajn, že nám to tak vyšlo, něco jsme nasbírali, ale zatím to neznamená skoro nic.“

Vnímáte, že pro fanoušky byl váš letní příchod znamením, že by to mohlo jít nahoru? Když klub získal takového beka?

„Jestli to takhle lidi vnímali, jsem jenom rád.“

Jak to vnímáte vy? V minulých letech se Varům příliš nedařilo získávat velká jména.

„Možná jo, ale na druhé straně já si ještě pamatuju období, kdy to bylo naopak. Vary hrály nahoře, dařilo se jim lákat výborné hráče. Co si budeme povídat, hodně to vychází z finančních možností. Pokud jde o současnost, kádr je podle mě tvořený dostatečným množstvím hráčů, kteří jsou odsud. Ne přímo z Varů, ale z regionu a jsou s místním prostředím spjatí z minulosti. Hráli tady i za mládež. Což je podle mě důležité pro to, aby tým získal tvář. Pak už se doplní o kluky, kteří nejsou domácí, ale to je naprosto přirozené. Neznám žádný klub, kde by hráli jenom odchovanci. Ale je dobře, že jsou tady lokální hráči.“

Jak to, že vy jste se nechal zlákat?

„Po sezoně jsem zvažoval různé možnosti. Rozhodl jsem se, že nepřijmu další nabídku od Hradce, nejdříve jsem chtěl chvíli počkat a připravovat se na Slovensku. Ale párkrát mi volal trenér Martin Pešout, několikrát jsme se i setkali, vyjádřil zájem. Mužstvo už jsem znal z minulé sezony, kdy jsem proti němu nastupoval, takže jsem věděl, že v něm něco je. Navíc pomohlo i to, že Vary jednaly rychle. Dal jsem si nějaké podmínky, za jakých bych byl