Precizní teč a parádní souhra. Najman vyřídil Třinec: Hrajeme fakt parádně | iSport.cz

Do pátku měl na kontě jen dvě extraligové trefy v 69 zápasech. V utkání proti Ocelářům tuto bilanci znásobil. Po pěti kolech je se čtyřmi body (2+2) nejproduktivnějším hráčem Bruslařů. Po utkání absolvoval kolečko rozhovorů, na které není moc zvyklý. „Vůbec mi to nevadí. Mám parádní pocit, že jsme to udolali. Jsme hrozně rádi,“ cenil si 21letý útočník důvěry i zájmu médií.

Byl to váš nejlepší zápas v kariéře?

„Zatím určitě. Ještě se mi nikdy nepovedlo dát dva góly, mám problémy i s jedním. (usměje se) Jsem rád, ale hlavně, že jsme to ubojovali a máme tři body.“

Do pátku jste dal v extralize jen dva góly. Čím to, že to předtím nelepilo?

„Vůbec nevím, teď se to nějak prolomilo. Uvidíme, co bude dál. Jsem fakt rád, že to tam konečně napadalo.“

Nemrzelo vás, že jste se v závěru nedostal při přesilovce na led a nemohl zaútočit na hattrick?

„Ne, to vůbec. Na to jsem vůbec nekoukal. Jsem rád, že jsme to urvali, protože to byly zase nervy. Minule jsme v Liberci v závěru ztratili zápas, proti Třinci jsme to naštěstí zvládli. Vůbec jsem nekoukal, jestli ještě můžu jít na led a dát hattrick. To ne. Hlavně, že jsme vyhráli.“

Mladá Boleslav - Třinec: Domácí jsou v ráži! Pláněk napřáhl od modré a Najman uměrnil puk do branky, 2:1

Nabudil vás rychle inkasovaný gól?

„Naštěstí jo. Většinou máme problém, že když dostaneme gól, tak se položíme. Proti Třinci to bylo přesně naopak. Vlastně jsme to hned dorovnali. První třetina byla na góly taková divoká (3:2 – pozn. red.). Myslím, že jsme se s tím popasovali parádně.“

V čem jste Třinec přehráli?

„Dali jsme gól, kdy jsme ho měli dát. Hlídali jsme si celkem jejich rychlé protiútoky. Byli nebezpeční, ale zase tak jsme je do velkých přečíslení a šancí nepouštěli.“

Vyhráli jste počtvrté z pěti zápasů. Jak vnímáte formu?

„Myslím, že hrajeme fakt parádně. Každý na ledě si pomáháme. Plníme, co po nás chtějí trenéři. Zatím to vesměs nese ovoce.“

Za pět zápasů jste ale ještě nedali gól v přesilovce. Čím to?

„Nevím… Myslím, že kluci to hrají dobře. Bohužel ještě nemáme štěstí, aby se tam nějaký puk odrazil a dorazili jsme ho do prázdné. Nebo nějaká teč. Potřebujeme nějaký ušmudlaný gól, aby se to prolomilo, a pak si myslím, že už to tam bude padat.“

Maldá Boleslav - Třinec: Domácí jdou do trháku, těsně před koncem druhé třetiny zvýšil Najman, 4:2

Váš čtvrtý útok s Pavlem Kousalem a Oscarem Flynnem opět patřil k nejlepším na ledě, v úvodu sezony dáváte dost gólů. Rozumíte si hodně?

„Kluci jsou parádní, Kousy s Oscarem jsou dva rychlíci. Hrozně si rozumíme. Konečně jsme dostali trochu větší klid na hokejky a padají nám tam nějaké góly, tak doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Kvůli zranění Pavla Musila jste dohrával zápas na centru dvou útoků. Nebylo to až moc náročné?

„Celkem jo, ale ne zase tolik. Jsou tam komerční přestávky, tak si člověk oddychne. Zase jsem se dostal víc do tempa, takže to bylo v pohodě. Myslím, že jsem to zvládl v klidu.“

Ke konci zápasu se už začal pařit led. Bylo to kvůli vysokému tempu?

„No, bylo to fakt ulítaný, ze strany na stranu. Třinec chodil hrozně rychle do protiútoku, parádně napadali, my to samé. Byl to celkem náročný zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:36. P. Musil, 06:32. Najman, 16:17. Skalický, 38:48. Najman Hosté: 01:00. Marcinko, 08:07. Hrehorčák, 47:31. Dravecký Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Kurka – Šťastný, Žejdl, Pabiška – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, P. Musil, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Bartošák (21. Kváča) – Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Adámek, M. Doudera – Stránský, P. Vrána, Hrehorčák – Hrňa, Marcinko (A), Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Kofroň, Hladonik, Adamský (C) – Polanský. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Kajínek, Špringl Stadion ŠKO-ENERGO Aréna Návštěva 3 221 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 5 3 2 0 0 28:21 13 2. Mountfield 5 4 0 0 1 20:16 12 3. Olomouc 6 3 1 1 1 16:14 12 4. M. Boleslav 5 2 2 0 1 16:11 10 5. Třinec 7 3 0 1 3 25:21 10 6. Vítkovice 6 2 1 2 1 15:17 10 7. K. Vary 4 3 0 0 1 16:10 9 8. Brno 5 2 1 1 1 10:6 9 9. Plzeň 4 2 0 1 1 18:17 7 10. Sparta 5 1 1 1 2 20:22 6 11. Kladno 5 1 0 1 3 12:22 4 12. Litvínov 5 1 0 0 4 9:13 3 13. Pardubice 5 1 0 0 4 7:15 3 14. Zlín 5 0 0 0 5 9:16 0 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

