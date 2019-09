Osm střel, tři góly a Bartošák mazal střídat. Měl smůlu, litoval ho Kváča | iSport.cz

Třinec se v Mladé Boleslavi sice rychle ujal vedení, už v 7. minutě ale prohrával. Bartošák inkasoval z prvních dvou střel na svou branku. Nejdříve ho přesnou ranou prostřelil Pavel Musil, následně reprezentační brankář neměl nárok proti povedené teči Ondřeje Najmana mezi betony. V 17. minutě sice vychytal tutovku Michalu Vondrkovi, na dorážku Pavla Skalického už ale nedosáhl.

Do druhé třetiny tak naskočil Petr Kváča. „Bylo mi Patrika líto, ale to je prostě sport. Stane se, měl tam pak i výborné zákroky,“ snažil se kolegu povzbudit. Trenéři mi řekli, že jdu na to, tak jsem se rozcvičil. Je to naše práce, jsme profesionálové, takže se musíme připravit tak, abychom byli od první minuty zase fit. Mám s tím ale špatné zkušenosti. Na Spengler Cupu jsem se zranil, když jsem šel na nájezdy,“ vzpomněl na loňský turnaj v Davosu.

Srovnání třineckých brankářů v extraligové sezoně PATRIK BARTOŠÁK x PETR KVÁČA 5 zápasy 3 265 minuty 159 2 výhry 1 90,24 % úspěšnost zákroků 90,79 % 2,72 průměr obdrž. gólů 2,64

Kváča dělal, co mohl, zapsal 16 zákroků, na zvrat v utkání to ovšem nestačilo. „Prostě jsme prohráli. Musíme na to zapomenout, semknout se jako tým a jít dopředu,“ řekl o prohře 3:4. Ze sedmi zápasů mistr z Třince už čtyři prohrál, všechny venku. „Sezona je dlouhá, je to začátek. Prohry přicházejí, ale pak se od toho můžeme odrazit a vítězství si budeme vážit o to víc. Musíme makat.“

Rodák z Brandýsa nad Labem hokejově vyrůstal i v Mladé Boleslavi. Ve městě automobilů naposledy působil v dorostu v sezoně 2011/12, pak odešel do Českých Budějovic. „Když jsme sem ve čtvrtek přijeli a rodiče se tady za mnou byli večer podívat, tak jsem zavzpomínal na město, když jsme ho projížděli. Pamatuju si to, vybavovalo se mi to, viděl jsem tady i pár známých tváří, takže nějaké vzpomínky vyplývají napovrch,“ zmínil k návratu.

V Bruslařském klubu vyrůstal Kváča společně s Janem Růžičkou, který je aktuálně boleslavskou dvojkou. „Známe se odmalička, jsme dlouholetí kamarádi, navzájem si přejeme, takže to bylo zase milé shledání. Absolvovali jsme spolu i takovou letní předpřípravu. Trošku jsme se hecovali, ale dopadlo to, jak to dopadlo,“ dodal 22letý brankář.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:36. P. Musil, 06:32. Najman, 16:17. Skalický, 38:48. Najman Hosté: 01:00. Marcinko, 08:07. Hrehorčák, 47:31. Dravecký Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Kurka – Šťastný, Žejdl, Pabiška – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, P. Musil, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Bartošák (21. Kváča) – Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Adámek, M. Doudera – Stránský, P. Vrána, Hrehorčák – Hrňa, Marcinko (A), Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Kofroň, Hladonik, Adamský (C) – Polanský. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Kajínek, Špringl Stadion ŠKO-ENERGO Aréna Návštěva 3 221 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 5 3 2 0 0 28:21 13 2. Mountfield 5 4 0 0 1 20:16 12 3. Olomouc 6 3 1 1 1 16:14 12 4. M. Boleslav 5 2 2 0 1 16:11 10 5. Třinec 7 3 0 1 3 25:21 10 6. Vítkovice 6 2 1 2 1 15:17 10 7. K. Vary 4 3 0 0 1 16:10 9 8. Brno 5 2 1 1 1 10:6 9 9. Plzeň 4 2 0 1 1 18:17 7 10. Sparta 5 1 1 1 2 20:22 6 11. Kladno 5 1 0 1 3 12:22 4 12. Litvínov 5 1 0 0 4 9:13 3 13. Pardubice 5 1 0 0 4 7:15 3 14. Zlín 5 0 0 0 5 9:16 0 Generali Play-off

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 4:3. Hosté celý zápas ztráceli, dva góly dal Najman

Mladá Boleslav - Třinec: Video rozhodlo, že Draveckého dorážka do branky platí, 4:3

Maldá Boleslav - Třinec: Domácí jdou do trháku, těsně před koncem druhé třetiny zvýšil Najman, 4:2

Mladá Boleslav - Třinec: Domácí znovu ve vedení! Před brankovištěm se nejlépe zorientoval Skalický a zvýšil na 3:2

Mladá Boleslav - Třinec: Domácí jsou v ráži! Pláněk napřáhl od modré a Najman uměrnil puk do branky, 2:1