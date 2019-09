Trenéři Mountfieldu na Pavlíka tlačí: Už nejsi mladý, buď lídr | iSport.cz

„Na to, že jsem neměl hrát, tak dobrý,“ komentoval návrat do sestavy jedenadvacetiletý útočník. „Byl tam psaný Michal Dragoun, ale zvracel, má nějakou střevní virózu. Trenéři mi ráno řekli, že jdu na to já,“ dodal Pavlík.

Jeho gól byla velká paráda. Petr Zámorský mu poslal puk přes délku hřiště do jízdy, on si pak se zakončením poradil, i když byl před střelou faulován. „Šel jsem ze střídačky a všiml si, že na mě Zámek kouká. Tak jsem se snažil najít díru, zaplaťpánbůh to soupeři přeskočilo hokejku. Trenéři nám říkali, že Sedlo je hodně vyjetý, dával jsem mu gól takhle i v minulé sezoně ve Zlíně a vyšlo to zase,“ rozebíral svoji první trefu sezony.

Mountfield HK - Sparta: Skvělý pas od Zámorského, Pavlík poslal domácí do vedení, 2:1

V minulém ročníku nakoukl Pavlík i do reprezentace, během základní extraligové části nastřílel 10 gólů. Teď dostal na dres písmeno „A“ pro zástupce kapitána, sám tuší, že se od něj čeká další výkonnostní progres: „Trenéři mi říkají, že už nejsem mladý a není na co čekat. Chtějí, abych byl taky jeden z hráčů, kteří umí tým táhnout. Musím začít malými věcmi, pak se to takhle odrazí i v gólech.“

Tím, že týden stál, si hlavu moc nelámal. Díky hodně pozvolnému extraligovému startu, kdy se hraje systémem pátek - neděle, toho moc nezameškal. „Byl to jen jeden zápas. Ale jak říkal trenér, dobře jsem potrénoval, snad to bylo i na ledě vidět.“ Hlavní trenér Tomáš Martinec zná Pavlíka dobře už z mládežnických kategorií. Dobře ví, že jeho největší zbraní je rychlost, i jaké má limity. Tlačí na něj, aby na sobě pracoval a zlepšoval se. „Podle trenérů můžu jezdit ještě rychleji. Měl bych mít ještě větší pohyb,“ říká Pavlík.

Mountfield má ještě jedno takhle extrémně rychlé křídlo, Jordanna Perreta. Proti Spartě on i Pavlík dokázali svoje turbo prodat. Kopnout do vrtule, ujet obráncům, kteří se musí otáčet? To byl mustr, podle kterého dávali góly oba. Pavlík druhý hradecký, Perret třetí. „Máme rychlá křídla, chceme toho využívat. Se Spartou se nám to dvakrát povedlo. Ale celkově hrajeme týmově, je tady skvělá parta, kolektiv dělá hodně,“ dodal Pavlík.