Unikl katastrofě, pak vybil Energii. Snad mě to nakopne, doufá Frodl | iSport.cz

Osmadvacet úspěšných zákroků, druhá nula sezony. Jak se cítíte?

„Cítím se výborně, vyhráli jsme, což je to nejdůležitější. Doufám, že mi ta nula pomůže. To už jsem si ale myslel po Litvínově, a pak jsem dostal zase šišku. Snad se to už otočí. Hlavní jsou ale tři body. Odehráli jsme to perfektně dozadu. Nerad mluvím o nějakém štěstí nebo smůle, ale teď můžu konečně říct, že mě to trefovalo a nevypadávalo ze mě. Kluci toho dost zblokovali, je to týmová nula.“

Jak těžké bylo pro psychiku vstřebat sedm inkasovaných branek od Sparty, nebo šest od hradeckého Mountfieldu?

„Nebylo to nic snadného, v hlavě to máte. Věřím, že teď už mi pánbůh dá a bude se dařit. Není nic příjemného, když brankář dostává takové příděly.“

Jak moc to byl proti Energii náročný zápas? Domácím se v sezoně zatím dařilo, navíc to bylo derby.

„Nebylo to snadné. Neměli ale moc šancí, spíš se jen snažili natlačit ke mně do brankoviště. Nejnáročnější zápasy byly ty, kdy jsem hodně inkasoval. Dneska jsem byl v laufu, vedlo se. Můj nejlepší zápas sezony. V šatně jsme si řekli, že musíme v obraně pracovat jinak, nemohli jsme dostávat pořád pět šest gólů, dneska to bylo na výkonu vidět.“

Dlouho to vypadalo na fotbalový výsledek 1:0. Ulevilo se vám hodně, když v 50. minutě trefil Milan Gulaš trestné střílení?

„Samozřejmě, bylo to velké uklidnění. Klíčový zlom, kdy se nám ulevilo. Definitivně to pak zlomil Mertlík třetím gólem.“

Co říkáte na atmosféru, jakou vaši fanoušci ve Varech vytvořili? Byli hlasitější než domácí.

„Patří jim za to velký dík! Když jsem šel na led, viděl jsem modrou půlku hlediště. To je neskutečné. Zvlášť, když jsme tu vyhráli, tak si to s nimi můžeme pořádně užít.“

Už v neděli vás čeká další zápas. Je to komplikace?

„Neřekl bych, jen to asi bude trochu náročnější. Všichni tady už ale hráli play off, jsme na to zvyklí. Nevím, co k tomu víc říct, prostě hrajeme dva zápasy ve dvou dnech, a tak to je. Musíme to zvládnout a doma zase vyhrát,“