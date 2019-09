SESTŘIH: Vary - Plzeň 0:3. Frodl má druhou nulu, domácí znovu padli | iSport.cz

Hosté začali náporem a první možnost měl Mertl. Potom se Plzeň ubránila v oslabení a v šesté minutě se ujala vedení. Němec ještě šanci po Robově přihrávce nevyužil, ale o chvíli později projel do útočného pásma Heřman a z levého kruhu otevřel skóre. Radoval se z prvního gólu v extralize od 6. ledna 2012.

V polovině úvodní části hrála Energie další přesilovku, vytvořila si velký tlak, ale Indiáni hráli obětavě a Šenkeřík se dvěma pokusy neuspěl. Hosté odolali i při Jankově pobytu na trestné lavici, kdy mohl vyrovnat Mikúš.

Karlovy Vary - Plzeň: Heřman střelou od kruhu vsítil první branku utkání, 0:1

Na přelomu první a druhé části hráli první početní výhodu hosté a Novotný včas sklapl betony při Mertlově teči Gulašovy přihrávky. V 25. minutě měl možnost Energie Koblasa, hned z brejku zase mohl udeřit straně Straka, ale ztroskotal na Novotném.

Zvýšit mohli také Indrák a Vráblík. Na druhé straně kombinaci Kohouta s Hlavou chybělo lepší finální řešení. Za Plzeň zahrozili Kantner a Straka. Domácím nepomohla k vyrovnání ani přesilovka při trestu Vráblíka, který v závěru druhého dějství mohl zvýšit, ale těsně minul.

Ve 42. minutě se domácí Rachůnek pokusil zasunout puk po objetí branky u levé tyče, ale Frodl včas zasáhl. Vzápětí plzeňský brankář vyrazil i Hlavovu ránu.

Při Mertlově trestu se Plzeň také ubránila a navíc během oslabení v 51. minutě i zvýšila náskok. Straka byl faulován v úniku a Gulaš si při trestném střílení vychutnal Novotného blafákem do forhendu. Lídr produktivity se v čele tabulky střelců dotáhl se šesti góly na vedoucího Tomáše Marcinka z Třince.

Přiřadil se k nim také Mertl, který po Gulašově přihrávce 56 sekund před koncem při Plutnarově vyloučení využil přesilovku. Energie po úvodních třech výhrách podruhé za sebou neuspěla a poprvé vyšla naprázdno doma.

Hlasy trenérů:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Plzeň měla jednoznačně lepší vstup do utkání než my. Měla lepší pohyb a z toho vytěžila první branku, která pro nás byla možná trošku smolná. My jsme se potom v průběhu zápasu zlepšovali a drželi jsme šanci něco s utkáním udělat díky Filipovi Novotnému, který pochytal spoustu šanci a držel nás ve hře. Zvýšenou aktivitou jsme se dostali do přesilových her, v kterých jsme si vytvořili nějaké šance, ale bohužel jsme se dnes nedokázali v koncovce prosadit. Ve třetí třetině, kdy jsme chtěli vystupňovat tlak, tak po jedné z našich šancí Plzeň udeřila po naší chybě a dala druhý gól, který rozhodl utkání. Chci poděkovat našim i plzeňským fanouškům, jakou vytvořili atmosféru, která byla hodná derby."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Začali jsme velmi dobře. Byli jsme aktivní, ale bohužel jsme v té aktivitě nemohli pokračovat, protože nás zabrzdila oslabení. Hra se kvůli tomu trošičku srovnala, nicméně jsme dokázali dát gól. Myslím si, že ve druhé třetině obě strany věděly, že jedna chyba může spoustu znamenat. Byla to tam spíš taková přetahovaná. Něco jsme si v kabině řekli, jak chceme hrát třetí třetinu. Dát si hlavně pozor, hrát znova aktivně a přidat druhý gól. To se nám naštěstí povedlo díky trestnému střílení a potom jsme přidali ještě třetí. Podali jsme šedesát minut koncentrovaný výkon, kdy hráči pomohli gólmanovi a on jim to vrátil. Bylo tam blokování střel a bylo to odpracované. Jsme rádi, že jsme v takto extrémně důležitém zápase vyhráli za tři body."

SESTŘIH: Karlovy Vary - Plzeň 0:3. Domácí znovu padli, Frodl má druhou nulu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 05:05. Heřman, 49:04. Gulaš, 59:04. Mertl Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kubka – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – T. Mikúš, Raška I, O. Beránek – Hlava, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Frodl (Kolář) – Moravčík, L. Kaňák, Jank, Čerešňák, Pulpán (A), Vráblík – Pour, Mertl (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – Rob, V. Němec, Indrák – Heřman, R. Vlach, Kantner. Rozhodčí Pešina, Horák – Komárek, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5642 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 5 3 2 0 0 28:21 13 2. Mountfield 5 4 0 0 1 20:16 12 3. Olomouc 6 3 1 1 1 16:14 12 4. M. Boleslav 5 2 2 0 1 16:11 10 5. Třinec 7 3 0 1 3 25:21 10 6. Plzeň 5 3 0 1 1 21:17 10 7. Vítkovice 6 2 1 2 1 15:17 10 8. Brno 5 2 1 1 1 10:6 9 9. K. Vary 5 3 0 0 2 16:13 9 10. Sparta 5 1 1 1 2 20:22 6 11. Kladno 5 1 0 1 3 12:22 4 12. Litvínov 5 1 0 0 4 9:13 3 13. Pardubice 5 1 0 0 4 7:15 3 14. Zlín 5 0 0 0 5 9:16 0