Čerešňák po první porážce Plzně doma: Skalickému zavolám, ať to vysvětlí | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:01. Gulaš Hosté: 34:25. Skalický, 42:44. Zbořil, 53:46. Skalický, 59:58. Šťastný Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Moravčík, L. Kaňák, Jank, Vráblík, Houdek, Čerešňák – Pour, Mertl (A), Gulaš (C) – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Rob, V. Němec, Indrák – Heřman, R. Vlach, Kantner. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (A), Hrbas, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Kurka – Pabiška, Žejdl (A), Šťastný – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – Grim, R. Zohorna, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Pražák, Micka – Pešek, Malý Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5372 diváků

Plzeň poprvé vyšla doma naprázdno. Co bylo pro vývoj utkání nejdůležitější?

„Zachytal jim brankář, rozhodla efektivita. Nepodařilo se nám dát víc gólů než ten jeden, na jejich vedení jsme nedokázali odpovědět, dát kontaktní branku. V závěru jsme inkasovali do prázdné brány.“

Dvěma góly a celkem třemi body se taky blýskl váš krajan Pavol Skalický…

„Bohužel. Měl dobrý zápas. Asi mu zavolám, abychom si to vysvětlili.“

Na úvodní trefu Plzně reagovali hosté už po 24 sekundách vyrovnávací brankou. To vás nenahlodalo?

„Škoda, že jsme vedení neudrželi déle. Ale pořád to bylo 1:1, zápas nebyl ztracený, hrálo se dál. Měli jsme využít nějaké šance, měli jsme jich dost.“

Nesvazovaly vás zákroky mladoboleslavského gólmana Jana Růžičky, který svoje mužstvo držel, když bylo nejhůř?

„Nemyslím. Když se hráč ocitne v šanci, nepřemýšlí nad tím, že jejich gólman předtím chytil nějaké tutovky. To ne. Když se šlo do třetí části za stavu 1:1, oni se zatáhli a čekali na naše chyby. Podařilo se jim odskočit a pak dobře bránili. Už to udrželi.“

Takže výsledkem je po prvním vítězství venku první porážka doma…

„Škoda bodů, mohli jsme prožít úspěšný víkend. Nehráli jsme tak zle, šance jsme si vytvořili. Jen je proměnit.“

