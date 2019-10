Kometa letí nahoru. Už si to pěkně sedá, těší kapitána Zaťoviče | iSport.cz

Video k článku Mountfield HK - Kometa Brno: Puk za Mazance dostal Zaťovič, 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Po váhavém vstupu do sezony jdou vaše výkony jednoznačně nahoru. Cítíte sami na sobě, že si víc věříte, puky vám létají z hole na hůl?

„Jsme pohromadě docela dlouho, už to není takové syrové jako první a druhý zápas sezony. Už si to myslím pěkně sedá. Pracujeme na tom a doufám, že to takhle půjde dál. Věděli jsme, co nás tady bude čekat. Hradec hodně bruslí, má mladé mužstvo, hrál doma. Bylo nám jasné, že si to mezi sebou musíme strkat nakrátko, puky od sebe rychle dávat. To se nám víceméně dařilo. Oni hráli přesně to, co jsme si říkali, rychlé protiútoky, rychle šli po nás. My jsme se z toho chtěli dostávat vystřelením dopředu, dát si rychlou nadávku a rychle střílet. To se nám dařilo. Jsem strašně rádi za tři body, protože to bylo poctivě oddřené, měli jsme spoustu zblokovaných střel. A Karel Vejmelka opět chytal výborně.“

Kometa mívá pomalejší starty do sezony, ale už teď je vidět, jak se zlepšujete. Je to tak, jak to má být?

„Vyhráli jsme čtyři zápasy po sobě, tak asi jo. Ale jdeme dál zápas od zápasu, musíme nasbírat co nejvíc bodů, abychom si uhráli šestku. Sezona je dlouhá, tohle nic neznamená, jedeme dál.“

Před všemi gólovými akcemi jste dokázali získat puk kolem hradecké modré čáry od domácích hráčů…

„Přesně tak. Snažili jsme se je napadat, aby to jejich beci měli těžší. Škoda že jsme z toho nedali víc gólů, šance na to byly. První gól nám pomohl, zvlášť venku, naopak domácí to pochopitelně srazí. Pro nás to pak bylo jednodušší. Postupem času se zápas rozbil mnoha vyloučeními, my oslabení hrajeme na málo lidí, další řada kluků zase stojí. Bylo důležité se po všech těch trestech dostat se zpátky do zápasu, vždycky to bývá složitější. Ale zvládli jsme to.“

Soupeřův kapitán Radek Smoleňák to podle očekávání na vás zkoušel různými způsoby, byli jste nachystaní, že to v případě nepříznivého skóre bude chtít vyšponovat?

„To je jeho hra, otravování před bránou. My musíme hlídat svého brankáře, od toho se to odvíjí. Ať si říká, co chce, pro nás to je sranda. My jsme to čekali a byli na něj připravení.“

Z kabiny odešlo do Zlína velké jméno Marek Čiliak. Co tomu jako kapitán říkáte?

„My máme v Kometě tři špičkové gólmany, Marek chtěl chytat, tak dostal možnost jít do Zlína. Pro nás se nic nemění, máme Karla v bráně, máme Klímu. Gólmany máme pořešené a Marek se zase vrátí připravený, protože bude chytat. Jsme rádi, že má kde chytat. Jsem si jistý, že nám zase pomůže v náročném konci sezony.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:59. Perret, 30:27. Smoleňák Hosté: 03:32. Zaťovič, 18:43. Mueller, 26:48. Hruška Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Gaspar, F. Pavlík, Rosandić, T. Voráček – Dragoun, Bičevskis, Perret (C) – Smoleňák, Koukal (A), Červený – Vincour, Cingel (A), R. Pavlík – Jergl, Rákos, M. Chalupa. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – Svozil (A), O. Němec, Pyrochta, Štencel, Bartejs, Gulaši (C), Baranka – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml. (A), Plekanec, L. Horký – Orsava, Hruška, Lev – Jenyš, Kusko, P. Kratochvíl. Rozhodčí Pešina, Šír – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové