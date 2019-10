Zlepšujeme se! Musíme to dál tlačit nahoru, ví sparťan Machovský | iSport.cz

Video k článku Mladá Boleslav - Sparta: Je rozhodnuto! V prodloužení se trefil Kudrna, 1:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Podruhé v řadě jste vyhráli, výkon týmu se zlepšuje. Souhlasíte?

„Určitě, zlepšení je zřejmé, sbíráme body. Musíme je teď sbírat venku, protože doma bohužel vůbec nehrajeme. Teď se nám to daří, musíme to před sebou ještě potlačit.“

Velkým problémem na startu sezony byl nedůraz kolem vlastní branky. I to se teď zdá se zlepšuje, že?

„Ano, měli jsme problém s předbrankovým prostorem, dostávali jsme z něho opravdu hodně gólů. Nečistili jsme tam dobře prostor. Dostávali jsme góly z dorážky, z různých nepřehledných situací. Denně na tom v tréninku pracujeme a vyplácí se to. Doufám, že to bude jen lepší.“

Na druhou stranu dnes bylo od vašich obránců k vidění obrovské množství ztrát a nepřesných přihrávek. Desítky puků skončilo na holích soupeřů.

„Musíme to zjednodušit. Snažíme se furt dávat nějaké perfektní nahrávky, ale to není úplně potřeba. V jednoduchosti je lehkost. Je potřeba na tom zapracovat,“

Mladá Boleslav ještě před utkáním vedla tabulku, v čem jste viděl vy její sílu?

„Mají extrémně šikovné útočníky, kteří dovedou potrestat soupeřovy chyby. Z toho těží. Jsem rád, že my jsme jim to dneska nedovolili.“

Moc času na vydechnutí vám ale domácí nedali. V permanenci jste byl hodně často.

„Každý gólman vám řekne, že je lepší, když má té práce trochu víc. Nemusíte pak honit myšlenky a říkat si coby kdyby. Jen chytáte puky. My jsme ale taky měli hodně šancí, které Honza Růžička na druhé straně pochytal. Hlavně jeho zásluhou to došlo až do prodloužení.“

Cítíte i vy více sebevědomí po nepovedeném startu ročníku? Jaká je teď vaše pozice?

„Točíte se to. Trenéři se rozhodli, že po těch prohrách něco změní, což chápu. Vítězná sestava se ale nemění, tak to je. Teď se to promíchalo, já jsem rád, že vyhráváme. Je ale jedno kdo je v bráně, hlavně ať sbíráme body. Pokud dostanete jako brankář dvakrát šestku, je to hrozně těžké. Nehrajeme tenis. Gólman vždycky odnese nejvíc, když se nedaří. Jsem rád, že to teď jde, nechci to ale zakřiknout.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:11. Klepiš Hosté: 26:55. Buchtele, 62:44. Kudrna Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Kurka – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Klepiš (A), Zbořil, Vondrka (C) – Skalický, R. Zohorna, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Polášek, Košťálek, Kalina, Blain, Ďaloga, T. Pavelka, Tomáš Dvořák – Forman, Pech, Řepík – Kudrna, V. Růžička, Říčka – Rousek, Sukeľ, Buchtele – Dočekal, Tomášek, Smejkal. Rozhodčí Petr Lacina, Roman Svoboda – Tomáš Pešek, Ondřej Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4034 diváků