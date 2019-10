SESTŘIH: Vary - Litvínov 4:3p. Energie zlomila sérii pěti proher v řadě | iSport.cz

Podkrušnohorské derby začalo v opatrnějším tempu a v úvodu si ani jeden tým nevytvořil větší brankovou příležitost. V 9. minutě ale kuriózním způsobem otevřel účet zápasu Petružálek, kterému stačilo pouze vložit hokejku do rozehrávky Graňáka a překvapený Novotný jen sledoval, jak puk skončil za jeho zády.

Když se domácí oklepali z nešťastné branky, prosmýkl se v 15. minutě mezi litvínovskými obránci Vondráček a prostřelil Januse mezi betony. Aktivnější Energie otočila skóre v 18. minutě. Při Kašparově vyloučení využil přesilovou hru Flek, který zužitkoval Grígerovu přihrávku zpoza branky.

Na začátku druhého dějství Novotný zlikvidoval příležitosti agilního Jarůška a Petružálka, ale ve 24. minutě za něj už zapadla Jarůškova nenápadná střela. Zatímco Litvínov potrestal v této fázi každou chybu domácích, pozorný Janus v polovině zápasu dokázal mimo jiné zneškodnit při samostatném nájezdu i Koblasův blafák.

Když následně po dorážce Skuhravého skončil puk za zády litvínovského gólmana, sudí po konzultaci s videorozhodčím branku neuznali. Ve 34. minutě neudržel nervy na uzdě Koblasa a po naražení protihráče na mantinel obdržel trest na dvě plus deset minut.

Ve třetí části po úvodním náporu Severočechů ujel Rachůnek a po 53 vteřinách hry vrátil vedení na stranu domácích. Po zbytek třetiny se šance střídaly na obou stranách. V závěru se hosté tlačili za vyrovnáním a v 58. minutě se dočkali. Bombou od pravého mantinelu se podruhé v zápase trefil Petružálek.

Domácí ještě v poslední minutě řádné hrací doby mohli potrestat špatné střídání Litvínova, ale nabídnutou přesilovku nevyužili. A to ani její zbytek v prodloužení. V 63. minutě ale rozhodl ve prospěch Energie Koblasa, který projel přes celé hřiště a z levého kruhu překonal Januse.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Dnes to bylo těžké utkání pro obě mužstva, zejména po psychické stránce. Věděli jsme, o co se hraje. Troufnu si říci, že po většinu zápasu jsme byli lepším mužstvem, až na závěr, kdy jsme to měli zvládnout lépe. Měli jsme se držet naší hry a nepouštět soupeře do tlaku, ze kterého zaslouženě vytěžil vyrovnávací gól. Jsme rádi, že i přes určité smolné momenty v zápase se mužstvo nepoložilo a utkání si vzalo zpátky. Dva body jsou pro nás cenné a velmi si jich vážíme."

Jindřich Kotrla (Litvínov): "K naší hře chci říci, že hrajeme málo agresivně. Nehrajeme přímočaře, v čemž nás domácí přehráli. Vytváříme si málo gólových šancí tím, že puky nedáváme do brány a nevytvoříme si tlak. Kdybychom si tlak vytvořili jako ke konci zápasu, tak si myslím, že bychom zápas dotáhli do vítězného konce. Podařilo se nám vyrovnat a v prodloužení jsme ubránili oslabení tři proti čtyřem. Potom hra ve třech je už vabank, v ní se Varům podařilo dát gól a překlopit vítězství na jejich stranu."

SESTŘIH: Karlovy Vary - Litvínov 4:3p. O bodu navíc pro Energii rozhodl Koblasa

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:14. Vondráček, 17:30. Flek, 40:53. T. Rachůnek, 62:51. Koblasa Hosté: 08:22. Petružálek, 23:32. Jarůšek, 57:41. Petružálek Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, Kubka – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – T. Mikúš, Raška I, O. Beránek – Gorčík, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Janus (Honzík) – Kubát, Jánošík, Ščotka, J. Říha, L. Doudera, Štich – F. Lukeš, V. Hübl (A), Kašpar (A) – Petružálek, M. Hanzl, Jarůšek – Trávníček (C), Helt, Jurčík – Gerhát, J. Mikúš, Myšák – Válek. Rozhodčí Pešina, Hradil – Frodl, Komárek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3399 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 8 5 2 0 1 39:30 19 2. Třinec 10 5 1 1 3 39:28 18 3. M. Boleslav 8 4 2 1 1 26:15 17 4. Plzeň 8 5 0 1 2 30:22 16 5. Brno 8 4 1 1 2 17:18 15 6. Sparta 8 3 2 1 2 33:26 14 7. Olomouc 9 3 1 2 3 19:24 13 8. Vítkovice 9 3 1 2 3 23:29 13 9. K. Vary 9 3 1 1 4 28:29 12 10. Mountfield 8 4 0 0 4 27:29 12 11. Kladno 8 2 1 1 4 23:31 9 12. Litvínov 8 2 0 1 5 19:27 7 13. Zlín 9 2 0 0 7 25:31 6 14. Pardubice 8 2 0 0 6 15:24 6 Generali Play-off

