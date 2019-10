Duda o kauze Rolinek: Pardubice nemají koncept. Potřebují restart | iSport.cz

Pardubice během léta totálně překopaly neúspěšný kádr z předchozí sezony. Čekal se vzestup, který ovšem zatím nepřišel. Opět se kupí jeden problém za druhým. Dynamo jako první odvolalo trenéra, na to přišel konec Rolinka. „Počítal jsem s tím, že kolem Rolinka bude postavenej mančaft. On bude hnací motor, kormidelník, který potáhne tým. Je říjen a všechno je jinak,“ řekl Duda.

Generální manažer Pardubic Martin Sýkora zveřejnil na Twitteru část konverzace s Tomášem Rolinkem, který se s klubem dohodl na ukončení smlouvy • Foto Twitter/martinsykora79

Vyhlášený bouřlivák, který má na kontě více jak sedm stovek startů v extralize, se v kauze přiklání na stranu hráče. „Je dobře, že se vyjádřil. Určitě je toho plnej, dozvídá se plno fám. Každý z toho chce vyjít vítězně, takže si myslím, že to chtěl uvést na pravou míru,“ uvedl 40letý útočník, který aktuálně působí v prvoligových Benátkách nad Jizerou.

Sám Rolinek uvedl, že za jeho koncem v klubu stojí především neshody s nyní již bývalým trenérem Ladislavem Lubinou. „Nikdy mě netrénoval, nemůžu ho hodnotit, ale jako fanoušek a člověk, který se vyjádří k téhle věci, si nemyslím, že byl Lubina u týmu oblíbenej. Praktikoval takové věci, které si myslím, že sám jako hráč nesnášel,“ zmínil Duda.

Možná nejhokejovější město v republice v posledních letech drtí jeden problém za druhým. „Nepořádek, který je v organizaci, bude dlouhodobého rázu. Kluci tam mají určitě co dělat. Pro ně to bude těžká sezona. Nemyslím, že z téhle šlamastiky jsou venku, že se to nějak uklidí pod koberec. Jedině výsledky dlouhodobého rázu jim dají klidný vítr do plachet.“

Dynamu podle Dudy shází jakýkoliv dlouhodobý plán. „Není tam koncept, není tam nikdo, kdo by dal organizaci tvář, nastavil pravidla, jak se pojede a z dlouhodobého hlediska se to plnilo. Výsledky se lepí a já sám jsem v očekávání, kdo to vezme, kdo tam přijde, kdo tenhle klub restartuje a nastartuje do jiné sféry,“ říká 40letý útočník. „Potřebují restartovat, brutálním způsobem restartovat.“

Může trápení českého „Hockeytownu“ skončit sestupem? Takhle daleko ještě Duda nekouká. „Těžko říct, ještě je spoustu kol. Čas ukáže, jakým směrem se tenhle tým vydá. Teď je pro ně důležité, aby bodovali. Velké problémy začínají, když nakupíš prohry, třeba šest, sedm, osm… Bude záležet na tom, jak se jim podaří udržet krok s pelotonem,“ zakončil Duda.

Zaráží mě, v jaké fázi se pardubický hokej nachází, že pohrdají takovým srdcařem a patriotem,“ nechápe aktuální dění v Dynamu expert deníku Sport Radek Duda.







11 zobrazit galerii