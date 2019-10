Rolinek se nevejde? Tak to necháme vyhnít. A vidíte, povedlo se | iSport.cz

Podstatně větší vinu nese klub. Už tím, jaké bylo kolem devětatřicetiletého kapitána dusno a jak se věci prezentovaly navenek. Když si trochu shrneme poslední týdny?

Před sezonou: Tomáš Rolinek je představen jako kapitán Pardubic.

První dvě kola extraligy: Tomáš Rolinek nastupuje ve čtvrtém útoku.

Pár hodin před zápasem v Litvínově: Tomáš Rolinek vypadl ze sestavy, protože byla potřeba tým nějak nakopnout.

Trenér Radek Bělohlav po dalším domácím zápase: Tomáš Rolinek je zraněný, záleží na doktorovi, kdy se vrátí.

Pár minut po Bělohlavovi na Twitteru generálního ředitele Pardubic Martina Sýkory: Tomáš Rolinek nehrál v pátek v Litvínově, protože jsme po 2 zápasech bez bojovnosti chtěli dát mužstvu impuls.

Video na klubovém webu: Tomáš Rolinek má spory s trenérem Ladislavem Lubinou.

Oficiální verze: Tomáš Rolinek léčí zranění, až bude v pořádku, připojí se normálně k týmu.

Poslední týden: Tomáš Rolinek začal trénovat.

Zápasy ve Zlíně a s Kladnem: Tomáš Rolinek nebyl nominován k zápasu.

Středa 9. řijna: Tomáš Rolinek Pardubicím oznámil, že končí.

Docela dost událostí na jeden klub a jednoho hráče, ne? Největší chybu Pardubic vidím ale v tom, že od začátku nekomunikovaly s Tomášem Rolinkem, jaká má být jeho role v klubu. Ladislav Lubina rozhodně tušil, že útočník nebude hrát přesilovky a nechce na něj spoléhat jako na klíčového muže sestavy. Vědět to mělo i vedení klubu. Tím pádem měla přijít debata, jestli by přijal roli hráče na hraně sestavy, klidně nějakého hrajícího asistenta, který půjde do akce na 20-30 zápasů. Důležitý je tady termín, tohle zkrátka mělo zaznít v létě.

S hokejovou osobností jeho formátu zkrátka nemůžete zacházet jako s někým, kdo si sotva umí zavázat brusle. Je potřeba s ním všechno dopodrobna řešit, jeho pozici obzvlášť. Je totální šílenost si myslet, že pokud s ním zacvičíte jako s juniorem, sklopí uši a bude rád, že má jmenovku na drese Dynama. To je omyl. Jasně, že se naštve a nebude souhlasit.

A kdyby hráč řekl, že jinou roli nepřijímá? Tak se zkrátka obě strany měly rozejít už před sezonou. Domluvit se na ukončení smlouvy před sezonou. Tomáš Rolinek by pak třeba odešel hrát do Olomouce, Hradce, nebo někam jinam, kde by viděli v jeho hokeji přínos. Místo toho Dynamo představilo mistra světa 2010 jako kapitána na tiskové konferenci. Všechno se tvářilo ideálně, růžově, náramně. Jenže realita byla jiná.

Je obrovskou chybou Pardubic, že postupovaly tak, že všechno nějak vyhnije. A to se taky stalo. Protože v tuhle chvíli je asi nemyslitelné, aby Rolinek figuroval na jakékoliv pozici v Pardubicích dál. Vrata se zabouchla.

A část, kde nese malou vinu hráč? Věděl, jak moc ho Lubina štve. Asi se i dlouho držel a svoje názory v sobě dusil, ale když pak eskalovalo napětí, muselo všechno ven. Vykopat příkop, že buď já, nebo on, je vždycky hodně složitá věc. Všechno vidí i spoluhráči v kabině, baví se o tom, situaci sami řeší. Možná mohl všemu sám předcházet žádostí o výměnu, nebo řešením problému s Lubinou mezi čtyřma očima. Dojet minulou sezonu a říct Pardubicím sbohem. Znovu mě napadá případ Rostislava Olesze z Vítkovic. Neříkám, že podobné rozchody bolí v létě méně, ale neubližují tolik.

Každopádně video Tomáše Rolinka jen nalilo žhavý olej do pardubického ohně emocí. Nový trenér Radek Bělohlav ani náhodou nebude mít klid na práci. Dá se čekat, že fans budou běsnit, jak klub zametl s milovaným kapitánem. Do toho je Dynamo poslední a čeká ho série se Spartou, Libercem, Třincem, Plzní a Kometou. Příznivci klubu už nejsou naštvaní jen na Dušana Salfického a Ondřeje Šebka. Aktuálně jim kopřivku vyvolá i jméno Martina Sýkory.

Jsem přesvědčen, že klub v žádném případě neměl dopustit, aby všechno došlo až sem. Teď sklidí, co navařil. Bude daleko těžší se vyhrabat z posledního místa bez Tomáše Rolinka, než s Tomášem Rolinkem ve čtvrtém útoku. Víte proč? Protože je po klidu.