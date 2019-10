Gulaš po rekordu už myslí na Nového: Kdo by nechtěl překonat legendu? | iSport.cz

Stále a stále předvádí svoji palebnou sílu. Všechny tři góly dal v přesilovce a hezky si je rozložil, do každé třetiny jeden. Určitě mu ulehčilo, že na rekord nemusel čekat dlouho, poprvé Milan Gulaš skóroval ve 13. minutě. Na výhru se však Indiáni docela nadřeli, dvakrát ztratili vedení. „Musíme ho platit zlatem, že ho tady máme,“ ocenil trenér Ladislav Čihák po zápase Gulaše. A celý stadion svého hrdinu po zásluze oslavoval.

Jak vám lahodilo, když tribuny před zápasem i po něm skandovaly vaše jméno?

„Abych pravdu řekl, vnímám to, ale do zápasu nastupuju tak, že úplně přepnu, soustředím se jenom na tu hru, nechci se tím rozptylovat. Jdu od první do šedesáté minuty, a jestli to je 6:1 pro nás nebo 1:6, pořád se snažím o to samé. Fanouškům však patří velký dík a na konci jsem si to užil, když mě zavolali nazpátek. Za čtyři sezony, co jsem v Plzni, jsem tohle nezažil. Bylo to příjemný.“

Hodně se mluvilo o vašem rekordu, jste rád, že jste dal potřebný gól poměrně rychle?

„Něco podobného, věci kolem statistik a tak, slýchám každou sezonu. Naučil jsem se to v sobě potlačit. Hlavně média tuhle sérii hodně probírala, ale nechtěl jsem si to připouštět, šel jsem do zápasu jako vždycky s tím, že chci podat co nejlepší výkon a zvítězit. A jestli se to podaří, budu rád. Moc si vážím, že se to povedlo, je to i práce kluků, na první gól jsem dostal nádhernou nahrávku od Luboše Robů. Zametl jsem to, vystřelil z první, nacvičený signál nám vyšel a jsem rád.“

Kdy jste si začal uvědomovat, že se blížíte rekordu?

„Asi v minulém zápase v Kladně. Začal jsem to mít v podvědomí, ale ne nějak extra moc. Podařilo se, co dodat? Jsem rád, budu se snažit to prodloužit. Viděl jsem, jaká jména se tam pohybují, to by byla úplná fantazie se k nim přiblížit. Ale to uvidíme, jak se bude vyvíjet. Každý zápas je jiný, každý chci vyhrát. A neohlížím se na statistiky, nebudu střílet, když můžu nahrát. Není to pro mě nejpodstatnější věc, přeju si, abychom jako tým vyhrávali a proplouvali sezonou v poklidu a připravovali se na play off, což je pro nás to nejdůležitější.“

Je váš rekord tím sladší, když se zápas překlopil na plzeňskou stranu?

„Pardubice vůbec nehrály špatně. Určitě jim pomohl minulý zápas s Libercem, který doma ovládly 3:2. V úvodní třetině jsme od první do poslední minuty hráli, co jsme chtěli, potom se to úplně otočilo. Sami jsme je vysadili na koně. Důležité je, že jsme od nich dostali jen jeden gól z přesilovky, měli jich hodně. Ale hrou v oslabeních jsme si pomohli, hráli jsme je moc dobře.“

Plzeň - Pardubice: Gulaš zlomil extraligový rekord, skóroval v desátém utkání po sobě, 2:0

Naopak vaší zásluhou Plzeň tři přesilovky využila…

„Sami jste viděli, jak se zápas vyvíjel. Náš asi největší problém v posledních utkáních je, že dokážeme v první třetině dominovat, přebruslovat soupeře, dávat góly, ať to bylo v Zugu nebo minule v Kladně. Vedeme o dva, tři góly a soupeře pustíme do zápasu sami, svými hloupostmi a asi i nezkušeností. Na tom musíme zapracovat, určitě je to nejpodstatnější věc, kterou musíme zlepšit.“

Proč obrana někdy dost hapruje?

„Musíme se podívat, jaký je věkový průměr a jaký jsme měli v předchozí sezoně. Tehdy byl necelých osmadvacet let, teď máme dvacet čtyři. To jsou čtyři roky zkušeností. Plzeň si nemůže dovolit kupovat milionové hráče z jiných klubů, máme to dost postavené na odchovancích. Každý nabírá zkušenosti, třeba proto ten zápas nedokážeme ovládnout. Pořád se učíme, devět měsíců se připravujeme na play off. Ty chyby si řekneme, všichni je vidí. Nejsme stroje, děláme je, ale je důležité se z toho poučit. Proto jsem rád, že jsme utkání s Pardubicemi zvládli. Máme plno mladých kluků, kteří hrají první sezonu na stabilní pozici v obraně. Myslím, že tak špatné to není, jsme čtvrtí. Když to tak bude pokračovat, můžeme říct, že to je dobře rozehraná sezona.“

Ve třetí třetině jste během jediného střídání rozdal snad tři hity. Bylo to i tím, že jste cítil, že se zápas může lámat?

„Určitě. To mi tam taky trošku chybí, je to jeden z bodů, na kterém bychom měli zapracovat a zlepšit ho. Přidat fyzické hry, protože soupeřům to ubírá sílu a nás to může nakopnout. Já jsem v ten moment cítil, že je potřeba maličko přiostřit. Vím, že žádný hráč to nemá rad, tak jsem si řekl, že jedno střídání obětuju tomu, že tam budu jezdit jak zběsilej a čistě dohrávat soupeře, nic záludného. Prostě jsem měl tu chuť a cítil jsem, že by to mohlo pomoct.“

Pomyslel jste na to, že byste v produktivitě dotáhl rekord Milana Nového?

„To je normálně pokračování Dne nezávislosti 3… (směje se) Ted se o tom můžeme bavit, ale sezona je dlouhá, máme sehráno deset kol. Co má povídat? Každý hráč by to chtěl, překonat pana Nového, takovou legendu. Ale musíme být realisté. Může přijít zranění, únava, herní krize. To všechno se na výkonu a na sezoně může podepsat. A já s tím počítám, protože v každé to mám, i z hlediska týmu má sezona nějaký průběh. Vím, že tohle udržet je nemožné.“

Plzeň - Pardubice: Gulaš završil krásnou střelou hattrick a zpečetil výhru Škodovky, 5:3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:46. Heřman, 12:51. Gulaš, 38:07. Gulaš, 52:28. Eberle, 56:39. Gulaš Hosté: 14:18. Hovorka, 14:44. Mandát, 38:26. Tybor Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Pulpán (A), Moravčík, Houdek, Čerešňák, Budík, L. Kaňák, Vráblík – Pour, Mertl (A), Gulaš (C) – V. Němec, R. Vlach, Indrák – Straka, Kodýtek, Eberle – Rob, Heřman, Kantner. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), Ivan, Mikuš, J. Zdráhal, Piché – Mandát (A), R. Kousal, Tybor – Látal, Blümel, Hovorka – Kusý, J. Kloz, Poulíček (A) – Machač, Pochobradský, Matýs. Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Brejcha, Jelínek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5488 diváků