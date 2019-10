Boleslav táhli lídři. Věřím, že se do toho už dostávám, těší Vondrku | iSport.cz

Cítil jste, že by to proti Vítkovicím mohlo padat?

(usměje se) „Jo, já se cítil od začátku dobře. Říkal jsem to i Skaldovi (Pavlovi Skalickému), že musíme dát nějaké góly, že to musíme otočit. Řekl jsem mu to i střídání předtím, než on dal první gól. Byl jsem rád a osobně jsem moc rád, že jsem mohl pomoct mančaftu.“

Trefil jste se po šesti zápasech. Cítíte, že se to po úvodu sezony sedá, tak jak má?

„Je to tak každý rok. Neměl jsem z toho velkou hlavu. Nejhorší byl ten první rok, když se to zlomilo. Nevím proč, ten rozjezd je pomalejší, ale je to tak každý rok. Věřím, že se do toho už dostávám a že forma bude gradovat a bude to pokračovat.“

Oba góly jste dal z netypické pozice pro vás na hranici brankoviště. Jak se to seběhlo?

„Jo. Ten první gól mě tam suprově našel Zbořka (Adam Zbořil), to bylo do prázdné brány, mělo to oči. A u druhého gólu jsem se trochu lekl i té střely, co tam prošla od Mitche (Fillmana), protože jsem ji neviděl. Spadlo to dolů, tak jsem to tam za něj zasunul.“

Pojďme k úvodu zápasu. První třetina se vám moc nepovedla, čím to bylo?

„Máte pravdu, byla špatná. Příčina byla v tom, že jsme hrozně moc chtěli. Po dvou porážkách, které jsme utrpěli v posledních dvou zápasech, tak jsme hrozně moc chtěli a přemíra snahy vždycky pramení v chyby. Chodili jsme tam dva na jednoho hráče, oni nás přečíslovali a z toho měli šance. Najednou jsme prohrávali 0:2, a o to je vítězství více cennější, protože když se zápas takhle otočí, tak je cítit ta síla, ta soudržnost celého mančaftu.“

Můžete prozradit, co se dělo po první třetině v kabině?

„Něco jsme si tam řekli. Takový normální no, zvýšenej hlas.“ (usměje se)

Čekali jste tak divoký zápas?

„Věděli jsme, že je to silný soupeř. Shodou okolností jsem se koukal na závěr zápasu, když hráli doma s Třincem někdy tři týdny zpátky, kde to otočili. Věděl jsem, že jsou silní, věděli jsme to všichni. Navíc jsme po dvou prohraných zápasech byli trošku pod tlakem, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.“

Jak těžký byl moment, kdy jste dokonali obrat, ale Vítkovice zase srovnaly?

„Zápas byl hrozně těžkej. Pro tým, který vyhraje, jsou takové zápasy nejlepší. Hrozně si toho vážím. Byli jsme trpěliví a soudržní, celý mančaft táhl za jeden provaz. Hrozně si vážím toho, že jsme se nesesypali ani za stavu 0:2.“

Při předešlých dvou prohrách jste dali dohromady jediný gól. Ulevilo se, že to tam znovu napadalo?

„Přesně tak, bylo to o tom, že jsme nedali góly. Jsem rád, že jsme teď nějaké dali.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 11 6 1 1 3 44:30 21 2. Brno 10 6 1 1 2 27:23 21 3. M. Boleslav 10 5 2 1 2 31:20 20 4. Plzeň 10 6 0 1 3 40:32 19 5. Liberec 10 5 2 0 3 45:40 19 6. Sparta 9 4 2 1 2 38:27 17 7. K. Vary 10 4 1 1 4 31:30 15 8. Mountfield 10 5 0 0 5 30:32 15 9. Olomouc 10 3 1 2 4 20:27 13 10. Vítkovice 11 3 1 2 5 27:39 13 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Litvínov 9 3 0 1 5 24:28 10 13. Pardubice 10 3 0 0 7 21:31 9 14. Zlín 11 2 0 0 9 28:41 6