Hokejový Zlín v krizi: Návrat kouče Svobody a Hostákův konec? | iSport.cz

Něco se musí stát. Takhle to ve Zlíně cítí snad všichni. Bídný start do sezony dost možná odnese trenér Antonín Stavjaňa, jehož odvolání je na spadnutí. Pokud k němu opravdu dojde, měl by se k týmu vrátit Robert Svoboda (53). Ten vedl Berany v předchozích dvou a půl letech a v létě s ním generální manažer Martin Hosták neprodloužil smlouvu. Svoboda byl převelen k juniorce.

Jenže tah se Stavjaňou nevychází. Tým nešlape, sráží ho absence klíčových hráčů a svázaná hra. Ve Zlíně vypukla při vědomí přímého sestupu panika. Jak z toho ven? Bude spásou Svoboda?

Mužstvo každopádně zná, problém je, že prý nechce spolupracovat s Hostákem. Má to být postavené tak, že buď GM odejde, anebo Svoboda případnou nabídku nepřijme.

Hosták prozatím zkoušel lehce zatřást s kádrem. Příchody hráčů jsou však limitované financemi. A navíc o jednu avizovanou posilu klub nečekaně přišel. V úterý dopoledne bylo oznámeno, že Berany posílí útočník Petr Pohl. Odchovanec Vítkovice, jenž odehrál posledních pět let v německé DEL, kývl na smlouvu na šest utkání do listopadové reprezentační pauzy.

Minulý ročník odehrál za Wolfsburg Grizzlys a ve 28 utkáních nasbíral 13 bodů (7+6). „Dobře se pohybuje a věříme, že nám v současné situaci pomůže. Potřebujeme se složením útoku zahýbat,“ sdělil Hosták. Za pár hodin se ukázalo, že Pohl dává přednost nabídce z Drážďan. Tohle nevyšlo….

Nakonec platí jen příchod Francouze Valentina Claireauxe (28), účastníka posledního MS na Slovensku. Ten strávil poslední čtyři roky ve Finsku – naposledy Sport Vaasa, 40 zápasů, 9 bodů (5+4). „Jedná se o středního útočníka, navíc praváka. Právě takový typ hráče potřebujeme. Slibujeme si od něho, že nám zvýší konkurenci v útoku a zvedne se produktivita. Kvalitu má, neboť přichází z nejvyšší soutěže ve Finsku,“ představil nováčka Hosták. Claireaux už dorazil.

Měsíční smlouva nebude prodloužena útočníkovi Romanovi Szturcovi, jenž by měl zamířit do prvoligové Poruby. Ve Zlíně nepřesvědčil. Totéž platí o letní posile Rickardu Palmbergovi. Má se za to, že s ním klub po schůzce s útočníkovým agentem v nejbližších dnech rozváže lukrativní kontrakt. Třicetiletý švédský centr zaznamenal v jedenácti startech jen dva body (1+1) a neplnil očekávanou roli lídra. Do týmu nezapadl, navíc se v neděli v Litvínově zranil.

Je však možné, že po krachu jednání s Pohlem ještě dostane šanci.