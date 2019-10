Změny ve Zlíně. Přichází Pohl a zkušený Francouz, končí Szturc | iSport.cz

„Petr Pohl je zkušený útočník, který prošel českou extraligou a hrál velmi dobře v Německu. Dobře se pohybuje na ledě a věříme, že nám v současné situaci pomůže. Potřebujeme se složením mužstva v útoku zahýbat,“ řekl klubovému webu generální manažer a jednatel Zlína Martin Hosták.

Třiatřicetiletý Pohl v uplynulém ročníku sehrál za Wolfsburg jen 28 utkání a připsal si 13 bodů za sedm branek a šest asistencí. V DEL strávil pět let, předtím hrál za Eisbären Berlín, Ingolstadt a Norimberk. „Zatím dohoda zní, že tady bude do začátku listopadové pauzy s tím, že prioritou v jeho případě je angažmá v Německu,“ doplnil Hosták.

V DEL nasbíral Pohl ve 235 utkáních včetně play off 134 bodů za 61 gólů a 73 asistencí. V české extralize má na kontě bývalý hráč Vítkovic a Karlových Varů 223 utkání a 119 bodů za 52 gólů a 67 asistencí.

V roce 2004 jej draftoval v pátém kole na 133. místě Columbus, ale v zámoří nastupoval po třech letech v juniorské QMJHL jen na farmách v AHL a ECHL. V roce 2009 zamířil do Evropy a před návratem do Vítkovic strávil sezonu ve finské Lappeenrantě.

Osmadvacetiletý Claireaux odešel z francouzského Angers v sezoně 2015/16 do druhé nejvyšší finské ligy do celku KeuPa Keuruu. V další sezoně zamířil do elitní soutěže do Lukko Rauma a před minulou sezony přestoupil do Vaasy. V jejím dresu si účastník posledních pěti mistrovství světa připsal ve 40 zápasech devět bodů za pět gólů a čtyři asistence.

„Přichází k nám na zkoušku v délce šesti zápasů. Jedná se o středního útočníka, navíc praváka. Právě takový typ hráče potřebujeme. Slibujeme si od něho, že zvýší konkurenci v útoku a zvedne se produktivita. Kvalitu má, neboť přichází z nejvyšší soutěže ve Finsku a je pravidelným účastníkem mistrovství světa,“ uvedl Hosták.

Na světových šampionátech sehrál Claireaux 34 utkání s bilancí devíti bodů za pět branek a čtyři přihrávky. Ve finské lize zaznamenal ve 147 duelech 37 bodů za 14 gólů a 23 asistencí.

Třicetiletý Szturc sehrál za Zlín deset zápasů, vstřelil jednu branku a na dvě přihrál.