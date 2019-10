Myšák slavil gól, když parťák ležel na ledě: Neviděl jsem, že se něco stalo | iSport.cz

Zápas jste zakončili jen se ziskem jednoho bodu, přestože jste měli Spartu „na lopatě“. Proč jste to nedotáhli?

„Myslím, že to začalo už ve druhé třetině za stavu 3:1, měli jsme Spartu „na lopatě", jak říkáte, ale pak jsme ji nechali zápas srovnat. Bohužel se vrátila do hry. Veliká škoda, protože jsme tady mohli jednoznačně vyhrát.“

Když jste dal gól, spoluhráč Mikúš ležel zraněný za brankou. Šlo se vůbec radovat?

„To mohlo z hlediště vypadat hodně blbě. Já jsem totiž v první chvíli vůbec nevěděl, že se mu něco stalo, jen jsem se radoval z gólu. Až po chvilce jsem si toho všimnul.“

Sparta - Litvínov: Myšák bekhendovou dorážkou posílá hosty do vedení, 1:2

Takže nejdřív radost a pak starost.

„Přesně, až po chvilce jsem viděl, že leží za brankou, hned jsem za ním jel. První chvíle mohly vypadat, že je mi jedno, že tam leží zraněný spoluhráč a já slavím gól, ale vůbec jsem o tom nevěděl. Naštěstí však nešlo o nic vážného, což je důležité.“

V aktuální sezoně se stalo už po několikáté, že jste vedli a pak vás herní výpadek stál body, řešili jste to?

„Je to tak, bohužel. Řešili jsme to, i trenéři se chyby snaží najít a odstranit, stává se nám to... Nemůžeme teď dělat nic jiného, než na tom zapracovat a snažit se dělat věci, aby se nám to už v příštích zápasech nestávalo.“