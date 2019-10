S Bělohlavem odchází bolehlav. Jsme rádi, jak žijeme, těší kouče Dynama | iSport.cz

V Pardubicích se dějí věci. To už platí dávno. Ale nyní přichází něco, co tu dlouho nebylo zvykem. Velká vítězství nad špičkovými týmy, ovace obecenstva, potlesk hráčů lidem a stejnou trasou zpět. Dynamo vyřídilo v pátečním kole Tipsport extraligy vedoucí Třinec 5:2 a utěšeně se škrábe nahoru. Novému kouči Radku Bělohlavovi se práce daří, pod jeho velením tým nabral 9 bodů z dvanácti, těsně nestačil jen venku na Plzeň.

Dynamo pod vámi pracuje tvrdě, nekompromisně, byť mouchy herní projev pořád má. Ale je tohle v globálu cesta, kudy by se Pardubice měly ubírat?

„Na nic jiného my sázet nemůžeme. Tak to je. Máme tu pár hráčů, kteří si můžou dovolit kreativitu, ostatní musí začít u jednoduchosti, další se musí od starších a zkušenějších hodně učit. Bez bojovnosti, nasazení a obětavosti nedojdeme vůbec nikam.“¨

Cítíte od týmu, že jde postupnými kroky nahoru?

„Jasně, že to cítím. Ten posun tam vidět je, už jsem to cítil i dřív, akorát že teď je to potvrzené i ziskem bodů.“

Ondřej Kacetl předvedl v brance výborný výkon, takhle byste to z jeho strany potřeboval pokaždé, že? Od obou brankářů.

„Káca do toho teď vpadl, trefuje ho to, baví ho to. Všichni gólmani, které tu máme, fungují parádně. Teď udělal body Káca, předtím nám Štěpec (Jakub Štěpánek) udělal Kladno. Teď máme za sebou parádní zápas s Kácou a uvidíme, co nás potká v neděli.“

Kolem Pardubic bylo poslední dobou hodně živo mimo led. Potřebujete nutně, aby vaše mužstvo mělo klid na práci, a cítíte, že to má na něj blahodárný vliv?

„Jo, bylo toho až moc. My trenéři zkusíme být tím nárazníkem, aby se pár věcí do týmu vůbec nedostalo. Je fakt, že na jeden tým toho bylo moc.“

Kde vidíte Pardubice do listopadové přestávky? Kam je chcete vytáhnout?

„To se těžko říká, nechci moc předpovídat. Platí to klišé, že když budeme hrát tímto způsobem a minimalizovat chyby, body se určitě dají nasbírat. Kam nás to dostane v tabulce, uvidíme. Říkat, kam se vysuneme z posledního místa, jestli to bude do desítky, to ode mě nechtějte. My jsme rádi, že momentálně žijeme tímto způsobem. Jde nám to dopředu, přičemž musíme jednoznačně dohnat horší začátek.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:48. Harju, 23:43. Hovorka, 42:05. Matýs, 58:58. R. Kousal, 59:16. Mandát Hosté: 38:24. Dravecký, 50:45. Marcinko Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Eklund, Holland, J. Kolář, Ivan, Mikuš, J. Zdráhal – Mandát, R. Kousal, Tybor – Látal, Harju, Hovorka – Kusý, J. Kloz, Blümel – Machač, Pochobradský, Matýs. Hosté: Kváča (Bartošák) – Gernát, Roth, M. Doudera, Krajíček, Galvinš, D. Musil – Hrehorčák, P. Vrána, M. Stránský – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Polanský, Kofroň – Hladonik. Rozhodčí Hejduk, Bejček – Lučan, Kis Stadion enteria arena Návštěva 6327 diváků