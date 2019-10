Jergl po výhře: Jestli jsme hráli za trenéra Martince? To nedokážu říct | iSport.cz

Tři góly, tři asistence. Aleš Jergl prožívá vydařený start do angažmá v Mountfieldu, což ocenil i asistent trenéra Petr Svoboda. „Aleš je pracovitý a perspektivní útočník, snažíme se ho učesat do systému. Teď ukázal přesně věci, které jsme po něm chtěli,“ chválil kouč posilu.

Aleši, jaké to je vyhrát doma?

„Super, máme radost. Potřebovali jsme vyhrát, protože se nám to dlouho nepodařilo. Už jsme si říkali, že to musíme urvat, takže si toho hodně ceníme.“

V čem vidíte důvody vašeho vítězství?

„Plnili jsme, co po nás chtěl trenér. Dávali jsme to o mantinely ven, díky tomu jsme se dostávali do protiútoků. A naštěstí jsme z nich dali dva góly. Mohli jsme jich dát víc, protože šance byly, ale jsme rádi aspoň za ty dva.“

Ten vítězný jste zařídil šikovnou asistencí vy...

„Viděl jsem, že Bambino (Daniel Rákos) může jet sám na bránu, tak jsem to jen přehodil přes Švrka (Jana Švrčka) a povedlo se. Pak už jsem jen držel pěsti, ať dá gól. Zakončil to super.“

Olomouc - Mountfield HK: Rákos ujel domácí defenzivě a zakončil mezi betony Konráda, 0:1

Vaše souhra s Rákosem vypadala dobře, že?

„Hráli jsme v takovém složení první zápas, ale věřím, že nám to půjde. Dokážeme se na ledě najít, to je základ úspěšnosti. Podle mě to bude každým zápasem ještě lepší.“

Mluvil jste o plnění pokynů a vyhazování puků. Takže po porážkách přišla na řadu jednoduchost?

„Asi tak, jednoduchost už byla na místě, protože předtím jsme furt jen vymýšleli nějaké přihrávky, které nikam nevedly. A jak se říká: v jednoduchosti je krása, což se těmi dvěma góly potvrdilo.“

Ale Olomouc vám to svým výkonem tentokrát dost ulehčila, ne?

„To bych zase neřekl, protože je to kvalitní soupeř. Dohrávají soupeře, hodně bruslí. Věděli jsme, co od toho čekat. Hlavně já.“ (úsměv)

Takže to pro vás bylo speciální utkání?

„Určitě, byl tam z mé strany možná malý stres. Ale po prvních dvou střídáních to ze mě spadlo, navíc jsem rád za fanoušky, kteří mě pozitivně vyvolávali. Ohlasy byly dobré, žádná špína, takže i za ně jsme rád.“

Jak jste si zvykl v Hradci?

„Všude je to na začátku těžké, protože si musíte vybudovat pozici. Na začátku mi to tam padalo, pak moc ne, ale to se stává. Málokterý hráč dokáže udržet střeleckou formu, snad jen Gulaš z Plzně je někde jinde. Na tréninku makám, snažím se zlepšovat a věřím, že budu dostávat ještě více prostoru na ledě. Pak to samozřejmě musím týmu vracet, teď beru aspoň asistenci.“

Hráli jste za trenéra Tomáše Martince?

„To nevím, nedokážu vám to říct.“ (směje se)