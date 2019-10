Svozil netušil, že si stihne zahrát proti Jágrovi: Bylo to super! Rozdíl? 31 let | iSport.cz

Legenda, které se už spoustu let klaní hokejový svět. 47letý veterán Jaromír Jágr. A na druhé straně závan mládí. Talent, o němž má být ještě hodně slyšet. Včera se potkali proti sobě. Proti kladenské ikoně nastoupil i 16letý obránce Stanislav Svozil. Rozdíl? 31 let! „Ani jsem nepočítal, že si proti němu zahraju. Bylo to super!“ vykládal bek Komety z úspěšné hokejové rodiny. A vyslechl si dokonce poklonu přímo od slavné osmašedesátky…

Ne, že by byl přímo jeho vzorem. Jako zadák obdivuje někoho jiného. Erika Karlssona, švédského univerzála, kterého ho táhne spíše do útoku.

Tyhle ofenzivní záblesky včera ukázal i on. V šestnácti velký talent, jenž vyrůstá vedle ostříleného zadáka Ondřeje Němce (35). „Hele, hlavně o něm napiš, že má jet na dvacítky! Takového obránce už jsme dlouho neměli,“ prohodil zkušený bek, mistr světa z roku 2010, když viděl, že reportér iSportu mluví právě se Svozilem.

Ten se jen nesměle pousmál… Najednou se ocitá možná jako ve snu. Dohrál zápas, v němž nastoupil proti nejslavnějšímu českému sportovci. „Byl to krásný zážitek zahrát si proti takové legendě světového hokeje. Pro nás navíc utkání dopadlo nejlíp, jak mohlo. Vyhráli jsme za tři body (3:2), takže super,“ rozplýval se mladík, který se po ledě prohání ještě s košíkem.

„Ani jsem nepočítal vůbec někdy, že si proti němu zahraju. Zápas jsem si užil, byl i se sladkou tečkou. Takže super!“ vykládal Svozil. Když se narodil, Jágr už dávno byl dvojnásobný držitel Stanley Cupu a olympijský vítěz z Nagana.

Kladno - Kometa Brno: Jágrovi v nájezdu odskočil puk k Machačovi, který otevřel skóre, 1:0

V mládí ho hltal v televizi. V tu chvíli nepředpokládal, že si s ním ještě zahraje. „Vážně jsem netušil, že to stihnu. Ale podařilo se,“ usmíval se.

Proti Jágrovi nastupoval včera při vzájemném zápase často. A nebál se ho. „Řekli jsme si, že mu nemá cenu chodit do těla, protože je vážně silnej. Takže jsme museli do hokejky. Nějak se nám to podařilo, takže dobrý,“ vykládal bek, který si připsal premiérový bod v extralize. Krásně přihrál na první gól Komety. Každý, kdo ho včera viděl v akci, si musel říct: Z něj něco bude!

Všiml si ho i ten nejpovolanější. Muž, který by mohl být jeho tátou. Minimálně… „Viděl jsem, že hrál s košíkem, ale netušil jsem, že je mu šestnáct. Je na tom velice dobře bruslařsky, i ten první gól, co dali, tam při něm našel hráče krásně do prázdné brány... Klobouk dolů, s jakým přehledem hrál,“ vysekl mu poklonu Jágr. To jsou slova, která musí Svozila tuze potěšit…

Přidal se i spoluhráč Tomáš Plekanec, vedle Jágra hlavní postava včerejší vzájemné bitvy dvou kladenských ikon.

Kladno - Kometa Brno: Jágr s Plekancem se před začátkem zápasu hecovali během focení

„Hraje výborně už od přípravy. Sebevědomě s pukem, tvoří hru. Jako obránce výborně bruslí, takže super. Je to mladý kluk, má před sebou ještě spoustu práce. Ale když to vydrží, věřím, že nám roste jeden skvělý obránce,“ řekl o Svozilovi.

Ten zůstává při zemi. A snaží se učit, hlavně od Němce. To je pro něj obrovská škola. „Je to parádní. Nemůžu si stěžovat. Jsem strašně rád, že s ním můžu hrát. Zkušenosti, které má, se mi snaží předávat na ledě, ale i mimo. I další hráči. Starší nám mladším předávají rady a my jsme za to strašně vděční. Je to paráda,“ říkal nefalšovaně.

Pochází z hokejové rodiny. Jeho táta i děda (oba Stanislavové) hokej úspěšně hrávali. Teď se zdá, že mají ještě lepšího nástupce. Kterého už chválí i Jágr….

Jeho otec hrál nejvyšší soutěž za Opavu, děda nižší za Přerov. S vítkovickou ikonou Ladislavem Svozilem, bývalým útočníkem i trenérem, je to pouze shoda jmen.