Jágr po Brnu: Zatím nejsilnější soupeř. Proč Plekancovi nezahráli Vítr? | iSport.cz

V zápase s Kometou jste po první třetině vedli 2:0. Ve zbylých čtyřiceti minutách vás však Brno přehrálo a otočilo. Proč k tomu došlo?

„V první třetině jsme daleko víc bruslili, než ve zbytku zápasu. Udělali jsme si přesilovky a díky tomu jsme se dostali do vedení. Hráli dobře, klobouk dolů. Jsou silní a zkušení. Měli to dobře rozdělený a opravdu dobře poskládaný. Byl to pravděpodobně nejtěžší zápas, který jsme tady zatím hráli. Možná nebyly síly, ale fakt hráli dobře.“

Řekl byste, že vám Kometa vnutila svůj styl hry? Přeci jen to ve druhé a třetí třetině nebyl z vaší strany úplně kombinační hokej.

„Jasně, ale jde o to, že oni jsou silní na mantinelech, my taky rádi hrajeme na mantinelech. Je to takový hokej o trpělivosti. Hrajeme podobný styl jako oni. Jsou trpěliví a věří si. Není náhodou, že mají dva tituly z posledních třech let. Jádro mají pořád stejný.“

Co v zápase chybělo k zisku alespoň jednoho bodu?

(přemýšlí) „Řekl bych, že spíš v Mladé Boleslavi jsme měli blíž k výhře a výsledek byl 3:6. Proti Kometě to bylo sice jen o gól, ale oni jsou dostatečně dobří na to, aby si to pohlídali. I když šance byly, tak jich nebylo tolik. Z mého pohledu to byl zatím nejtěžší zápas.“

Myslíte, že bylo hodně vidět, jak si Kometa dokáže v závěru zápasu pohlídat výsledek?

„Jde spíš o to, že mají zkušené hráče a všichni jsou silní. Není náhoda, když se podíváš, většina hráčů byla, nebo pořád je v nároďáku. I když je zápas jen o gól, tak oni vědí, co mají hrát.“

Může vás alespoň těšit, že jste s Brnem svedli vyrovnanou bitvu?

„Nevím, co by nás mělo těšit na tom, že jsme prohráli. My nejdeme do zápasu s tím, že sem přijede Brno. Věříme, že můžeme porazit kohokoliv, to není problém. S několika mužstvy jsme ještě nehráli, nicméně za tu dobu, co jsem v sestavě to opravdu byl nejsilnější soupeř. Když nás nepřejeli, neznamená, že neměli zápas pod kontrolou silově.“

Z parádní atmosféry před vyprodaným stadionem jste ale musel mít radost, nebo ne?

„Atmosféra byla výborná, za to samozřejmě děkujeme divákům. Škoda, že jsme se jim neodměnili vítězstvím.“

Jak se vám hrálo poprvé v sezoně proti Tomášovi Plekancovi?

„Naše lajna spíš nastupovala proti Zaťovičovi a Holíkovi a v minizápase nás přehráli. To rozhodlo. Jsou šikovní do útoku. Jak jim tam necháš trochu prostoru… Je vidět, že Zaťovičova lajna dokáže šikovně řešit situace. Pleky nám v minulé sezoně moc pomohl do extraligy, ale tím bych to asi zakončil.“

Při vašem prvním gólu seděl na trestné, proč jste mu nezahráli Vítr?

„Nechtěli jsme, aby se tu nějak moc rozlítal.“ (chechtá se)

Proti vám nastupoval talentovaný, teprve šestnáctiletý obránce Stanislav Svozil. Zaznamenal jste ho na ledě?

„Viděl jsem, že hrál s košíkem, ale netušil jsem, že je mu šestnáct. Je na tom velice dobře bruslařsky, i ten první gól, co dali, tam našel hráče krásně do prázdné brány... Klobouk dolů, s jakým přehledem hrál.“

Už to zřejmě není úplně výjimkou, že proti vám nastupují takhle mladí hráči, viďte?

„A ty rozdíly budou větší a větší.“ (směje se)

Nedoběhl vás v utkání náhodou časový posun po návratu z Las Vegas?

„Cítil jsem to už v pondělí, ale tak to prostě je, že ten druhý třetí den je nejhorší, to se nedá nic dělat. Cítil jsem to už v první třetině, že se necítím nic moc dobře, ale byla výhoda, že jsme měli hodně přesilovek a nemusel jsem hrát moc pět na pět. Doufám, že v pátek budu zase lítat.“ (usmívá se)

Z domácí šňůry zápasu vás příště čeká Litvínov, co od Vervy čekáte?

„Zase to bude boj. Když to tak řekneme, tak o poslední flek. Bude to zase o něčem jiném, budou tam zase jiné emoce. Je to extraliga. A každý zápas je zajímavý. Tady sotva půjdeš jako v druhé lize do zápasu s tím, že si najdeš zápasy, které můžeš odehrát na padesát procent a vyhrát je. To už prostě nejde. O to je to ale celé zajímavější. Je to pro všechny taková výzva, že každý zápas něco znamená. A pro nás je každý zápas play off, což ty hráče hokejově hrozně posune nahoru. Nemůžeme vypustit ani jeden zápas, nám nikdo nic nezaručí. A je to o to zajímavější. Musíme jet každý zápas nadoraz, play off nám začalo asi před třemi nedělemi.“

V zápise jste byl opět uvedený jako asistent kapitána, „áčko“ na dresu jste však opět neměl. Proč?

„Já to tentokrát ani nevěděl, že jsem tam byl takhle zapsaný. Já zaprvé asistentem nebo kapitánem být nechci. Kdybych věděl, že jsem asistentem, tak bych řekl, ať to dají Barimu (Michal Barinka), aby komunikoval s rozhodčíma, protože už mě to nebaví. Já tam jezdit nechci. Unavuje mě už jen to, když mám za nimi jet, ale od nás tam nikdo nejezdil, tak jsem musel já. Proti Kometě jsem ale nebyl nikde a za rozhodčíma bych ani nedojel, cítil jsem se unavený. Takže jsem byl jedině rád, že tam nebyly žádné pochybnosti.“ (směje se)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:03. Machač, 16:44. O'Donnell Hosté: 22:41. Kucsera, 36:35. Kucsera, 42:41. P. Holík Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Zelingr, Lakos, Barinka, Romančík – Jágr (A), Stach, Zikmund – Redlich, Machač, J. Strnad (C) – Valský, T. Kaut (A), O'Donnell – Hajný, Melka, Š. Bláha – Réway. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – Svozil, O. Němec (A), Gulaši, Pyrochta, Štencel, Bartejs, Malec – Zaťovič (C), P. Holík, Kucsera – Plášek ml., Plekanec (A), L. Horký – Orsava, Hruška, Lev – Svačina, Kusko, Jenyš. Rozhodčí Pešina, Kika – Ondráček, Ganger Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Brno 12 8 1 1 2 33:26 27 2. Třinec 14 7 1 2 4 51:38 25 3. M. Boleslav 12 6 2 1 3 40:28 23 4. Sparta 11 4 4 1 2 45:32 21 5. K. Vary 12 6 1 1 4 40:34 21 6. Mountfield 13 6 1 0 6 38:38 20 7. Plzeň 11 6 0 1 4 41:35 19 8. Liberec 11 5 2 0 4 47:45 19 9. Olomouc 12 4 1 2 5 24:32 16 10. Vítkovice 13 4 1 2 6 30:43 16 11. Pardubice 12 4 0 1 7 27:35 13 12. Kladno 11 3 1 1 6 35:45 12 13. Litvínov 12 3 0 2 7 31:39 11 14. Zlín 12 3 0 0 9 34:46 9 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

