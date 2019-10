Z Růžičky míval jako bažant strach. Teď proti němu Veselý nečekaně hrál | iSport.cz

„Ve Slavii jsem ho (Vladimíra Růžičku) zažil jako malý kluk,“ vzpomíná třiadvacetiletý rodák z Pelhřimova. „De facto jsem ho jen potkával někde na chodbách stadionu. Největší vzpomínku na něj mám spíš z Chomutova, kde jsme pod ním hrál. Byla to pro mě dobrá zkušenost.“

Veselý mluví o sezoně 2015/16, kdy si poprvé zahrál extraligu. V barvách Chomutova, první šanci mu dal právě trenér Růžička. „Byla to pro mě dobrá zkušenost, ale bylo to těžké. Měl jsem z něho velký respekt, i trochu strach, ale dalo mi to cenné zkušenosti.“

Za Chomutov si v elitní soutěži Veselý, stříbrný z mistrovství světa do 18 let 2014, zahrál 19 zápasů (0+1). A hned ten první shodou okolností proti Vítkovicím. „Opravdu? Tak to už si úplně nevzpomínám, proti komu to bylo, ale jsem rád, že mi tu šanci dal jako první. Ale život jde dál a teď mám velkou šanci tady. Chci se ukázat a do týmu se probojovat.“

Jeden extraligový zápas si Veselý připsal ještě v sezoně 2016/17 za Litvínov. Pak to zkoušel ve Finsku, pendloval v nižších soutěžích. Až zakotvil v prvoligovém Havířově. Z prvních 17 zápasů Chance ligy nasbíral 17 bodů (10+7) a Vítkovice si ho po zdravotních výpadcích Bukartse, Deje a Vopelky (nemohl hrát kvůli dohodě klubů), stáhly.

Vítkovice - Mountfield HK: Domácí otevřeli skóre utkání zásluhou Stránského, 1:0

„Dozvěděl jsme se to ve čtvrtek dopoledne na tréninku v Havířově,“ popisuje Veselý. „Překvapilo mě to, ale byl jsem rád. Jel jsem tady s tím, abych ukázal, že na extraligu mám.“ Teprve poté si uvědomil, že Hradec přijede s trenérskou posilou - Vladimírem Růžičkou. Mezi střídáními si stačil všimnout, že zkušený bard byl tentokrát nezvykle klidný. Žádná divoká gesta, dramatické proslovy k hráčům, ani diskuze s rozhodčími.

„Je tam jen pár dní, spíše se rozkoukává v organizaci, bude zase stejný,“ pousmál se Veselý. Pochopitelně se koncentroval především na svůj výkon. K šanci se probil až při posledním střídání na konci základní hrací doby za stavu 2:2. „Skákalo to tam po brankovišti, šanci předcházela výborná střela. Škoda, že jsem rychleji nezareagoval a puk do branky nedoklepl.“

Přiznává, že si na extraligové tempo chvíli musel zvykat. „Ale nebylo to úplně zlé na první zápas po takové době mezi tuzemskou elitou,“ konstatoval. Zvykat si musel i na rozdílnou kvalitu při vhazování. V první třetině měl bilanci 0/7. Časem se zlepšil, vyhrál 5 ze 14 vhazování. „Často jsem na začátku chodil na buly s Petrem Koukalem a dost jsem jich prohrál. Ale od druhé třetiny už to bylo lepší. Byl to odbojovaný zápas a ten druhý bod jsme si v nájezdech zasloužili.“

SESTŘIH: Vítkovice - Mountfield HK 3:2sn. Stránský kouči Růžičkovi překazil premiéru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:22. Š. Stránský, 05:18. Schleiss, 65:00. Š. Stránský Hosté: 06:56. Perret, 16:34. Smoleňák Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Výtisk (C), Trška, Černý – Schleiss, O. Roman (A), Baláž – Lakatoš, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – E. Němec, R. Veselý, Mallet – Kurovský, Werbik, Guman. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Linhart, Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Rosandić, F. Pavlík, Šalda – Červený (A), Rákos, Smoleňák (C) – R. Pavlík (A), Cingel, Vincour – M. Chalupa, Koukal, Jergl – Perret, Klíma, Paulovič. Rozhodčí Šír, Bejček – Jindra, Klouček Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 852 diváků