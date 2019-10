Kladno po výprasku 1:7 zase v úzkých: Je třeba se chytnout za rypák a makat! | iSport.cz

Měli období, kdy dokázali doma otáčet zápasy. Porazili Liberec nebo Plzeň. Ovšem teď to povážlivě Rytířům hapruje. Prohráli čtyřikrát v řadě, mají z téhle série jediný bod. Naposledy doma dostali výplach 1:7 od mistrovského Třince. „Musíme začít od nuly. Každý se musí chytnout za rypák a makat,“ trefně to vystihl kladenský kapitán Jakub Strnad. Jeho tým opět doplatil na školácké chyby…

V první třetině to byli domácí, kdo soupeře přehrávali. Poměr střel? Jednoznačný 15:6 pro Rytíře. Ovšem nic z toho, třinecký brankář Petr Kváča byl jako skála. Naopak Třinec skóroval v početní výhodě. „V první části jsme viděli, že hrát umíme. Ale pak uděláme kravinu v oslabení, přitom si říkáme, jak to máme hrát. Což se nesmí stávat,“ zlobil se i zkušený zadák Michal Barinka.

A pak to přišlo. Dvě osudové minely. Utkání se neslo v duchu Halloweena, ale byli to právě domácí, kteří sami sebe potopili dvěma góly po strašidelných chybách. Místo, aby zaplašili soupeře, zastrašili sami sebe. A do nadějně rozjeté partii hodili vidle. Tým Ocelářů během jedenácti vteřin dal dva góly a domácí tušili, že je zle.

„Nechat Třinec s jejich hráči vést 3:0, to je sebevražda,“ dobře věděl kouč David Čermák.

Není to poprvé, co domácí vyrobili chyby, při nichž soupeřům góly darují. „Je na nás hrozně moc přečíslení, máme vzadu strašný bordel, dostáváme laciné góly. Nebo to vypadá, že jsme tam jako malé děti,“ popisuje Strnad zaváhání v zadních řadách.

Protivníci dokážou nabídky zkušeně vyžít. Bum, bum. Dvě rány a je po nadějích. „Blbostmi se položíme zpátky do té deky, která teď na nás je,“ popisuje Barinka, zkušený bard, mistr světa z roku 2010.

Ten hrál se sebezapřením i přesto, že má problémy s prasklou žilou v kyčli. Což je velmi bolestivé, ale nechtěl nechat spoluhráče ve štychu. „Chtěl jsem pomoct za každou cenu,“ svěřil se. Ale nedohrál, už to nešlo. „A za stavu 0:5 nemá cenu si do toho nechat píchat injekci,“ přiznal 35letý veterán.

Kladno - Třinec: Čestná branka Rytířů se nakonec dostavila, 1:6

Barinka byl u druhého třineckého gólu, když rozehrál nešťastně přímo soupeři. „Viděl jsem za bránou někoho z našich útočníků, chtěl jsem to jenom posunout. A odrazilo se to,“ vysvětloval.

A jak z toho ven? „Musíme na to zapomenout. Chtěli jsme urvat co nejvíc bodů doma, ukázat, že jsme tady silní, ale to jsme nepotvrdili. Teď musíme prakticky začít od nuly, každý se chytnout za rypák a makat,“ dodává týmový kapitán.

Podobně mluví i matador Barinka. „Půjde to jenom tvrdou prací, ničím jiným. Musíme si to vyříkat. Říct si to očí. Tvrdou prací na ledě, ale i mimo. Musíme dělat, co máme. Nemáme 22 Kaneů nebo koho.… Ale máme 22 bojovníků, kteří musejí hrát hokej, který bolí. A hlavně zodpovědný. A musíme vycházet z toho, že dáme tři góly a nesmíme více dva tři dostat. A sbírat body už nějaké,“ burcuje Barinka.

Další pokus je v úterý v Hradci, potom Kladno čekají rozjeté Karlovy Vary. I když to před časem vypadalo na boj o desítku, momentálně jsou z toho záchranářské práce.

„Měli jsme podobný začátek, kdy jsme bodovali až ve čtvrtém utkání. To jsme získali bod. Pak jsme bodovali, teď zas ne. Musíme tuhle sérii co nejrychleji ukončit,“ přeje si kouč Čermák.

A ještě jedna série skončila. Jaromír Jágr poprvé po sedmi utkáních nebodoval. Znovu se ukázalo, že když za to nevezme majitel, nikdo jiný to za něj neudělá.

SESTŘIH: Kladno - Třinec 1:7. Oceláři deklasovali Rytíře sedmi góly

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:14. Melka Hosté: 08:23. Hrňa, 21:35. Kofroň, 21:46. Marcinko, 29:10. Roth, 37:14. M. Stránský, 40:40. M. Stránský, 45:23. Chmielewski Sestavy Domácí: Godla (41. Cikánek) – Nash, Austin, Zelingr, Kehar, Barinka, Romančík, Smetana – Jágr (A), Stach, Zikmund – Valský, T. Kaut (A), Réway – J. Strnad (C), Machač, Redlich – Hajný, Melka, Š. Bláha. Hosté: Kváča (Bartošák) – Gernát, Roth, M. Doudera, Kundrátek, Galvinš, D. Musil, Krajíček (C) – M. Kovařčík, P. Vrána, M. Stránský – Dravecký (A), Marcinko (A), Hrňa – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň – Chmielewski, Polanský, O. Kovařčík. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4 623 diváků