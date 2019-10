Kváča o spolupráci s Bartošákem: Na prvním místě je tým, ale je to super | iSport.cz

Mohlo se zdát, že v konkurenci s reprezentantem Patrikem Bartošákem se do brány moc nepodívá. 22letý brankář Petr Kváča se ale do akce v mistrovském Třinci dostal už devětkrát, naposledy v neděli chytal od začátku v Kladně. Hlavně díky němu hosté odolali v první třetině, kdy na ně Rytíři zadupali. „Navzájem se podporujeme, je to super,“ říká o spolupráci s Bartošákem. Oceláři uspěli 7:1. Kváča o sobě moc mluvit nechtěl. Tým, to bylo to slovo, které volil nejčastěji…

Když byl Bartošák zraněný, Kváča skvěle zaskočil. A dokáže mužstvo podržet vždycky, když dostane šanci. „Ale je to o mužstvu. Nechtěl bych mluvit o sobě,“ vykládal.

V sobotu jste prohráli v Plzni, jak pro vás bylo důležité to hned druhý den v Kladně odčinit?

„Nemáme rádi porážky, ale je to přirozená věc. Je to sport. Občas se to tak navalí, že se utkání prohraje. Pak se musíme rychle oklepat, zapomenout na to. A pokusit se zapracovat na maličkostech, které tvoří celkový obrázek, abychom vyhráli. Což se povedlo.“

Podle výsledku to vypadá jednoznačně, jak jste to viděl vy?

„Jsme v Česku, co vám budu povídat. Lidi se podívají na výsledek, tak si řeknou: Oni je přejeli. Hráli jsme týmově, to musím vyzdvihnout, to bylo super. Je jedno, jestli mám hodně práce, málo, ale týmový výkon je na prvním místě. Lidi by si měli podívat celkově na výkon, na zblokované střely. Nejenom na výsledek.“

V první třetině vás soupeř přestřílel 15:6, ale vy jste neinkasoval ani jednou. To byl klíč, že?

„Nevím, kolik těch střel přesně bylo, ale od toho tam jsem. Tímhle chci spoluhráčům pomoct. Byl to parádní týmový výkon.“

Ale neskromně – to byla hlavně vaše zásluha v té úvodní dvacetiminutovce.

„Od toho tam jsem. Je jedno, jestli je to osmnáct střel, nebo jedna. Pořád je to moje práce. Abych pomohl. Takhle se s kluky vzájemně doplňujeme. My jim s Bartesem (Patrikem Bartošákem) věříme, že když jim pomůžeme, oni nám to vrátí, že dají nějaký góly. Nebo zblokují nějakou střelu. Hokej je týmový sport, nedá se to postavit na individualitě.“

Pomohlo vám, že z předešlého působení v Českých Budějovicích dobře z první ligy znáte kladenský stadion?

„Je pravda, že to bylo známější prostředí, ale každý zápas je jiný. Člověku trošku pomůže, že zná úhly, jak se to odráží, ale stejně se musí připravit.“

Měl jste podvědomě v hlavě, že chcete vrátit Kladnu poslední baráž, v které jste s Motorem neuspěli? Na rozdíl od Rytířů?

„Na tohle už vůbec nereaguju. Předtím jsem byl hráč Motoru, teď jsem hráčem Třince, můj úkol je trošku jiný. Na tom musím stavět, na to se soustředím. Ne, že chci vrátit nějakou baráž… Vůbec ne. Jsem teď hráčem Třince, s drakem na prsou. Takže jsem za to rád, cením si toho, že jsem dostal příležitost, abych si mohl nabírat zkušenosti do budoucna.“

Jste zatím sám se sebou spokojený? Zdá se, že jste se šance v Třinci chopil výborně.

„Spokojený… (přemýšlí) Abych řekl pravdu, jsou chvíle, kdy nejsem spokojený. Vždycky se najde chybička, která se dá zlepšit. Nějaké zápasy byly lepší, horší, ale člověk musí sbírat zkušenosti, aby to mohl prodávat v budoucnu. Vždycky pracuju na maličkostech. Nechci mluvit o mně. Já jsem hráč týmu, o tom to je.“

Čekal jste, že budete mít vedle Bartošáka tolik prostoru?

„Čekal, nečekal… Někdy se stane, že se někdo zraní, to je i u hráčů v poli. A zaskočí někdo jiný. Takhle to funguje na všech postech. Jestli nám trenéři řeknou, chytáš, nebo ne, od toho tam s Bartesem jsme. Já jsem za to jenom rád, jsem za to vděčný, můžu na těch zkušenostech do budoucna stavět. Když dostanu rozkaz, tak jdu.“

Ale každý brankář chce chytat co nejvíc, ne?

„Ano, to jo. Ale na druhou stranu já vyzdvihuju spíš tým, než mě. Chci sbírat zkušenosti, ale taky vyhrávat. Nejdeme si na konci sezony pro individuální ocenění, ale pro co nejlepší týmový výkon. Takže upřednostňuju tým.“

Takhle jste naladění všichni?

„Celkově to musím vyzdvihnout, jak to v mužstvu funguje. Podporujeme se. Každý stojí za každým. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Tým je číslo jedna.“

Jak se vám zatím spolupracuje s Bartošákem?

„Jsem mladší gólman, on má hodně za sebou. Takže je spolupráce výborná. Musím říct, že se toho od něj spoustu naučím. Jsem za to moc rád.“

Hodně vás podporuje?

„Ano, podporujeme se navzájem. Je to super. Bereme to tak, jak je to nastavený. Musím říct, že je spolupráce výborná. Jenom si toho vážím, že tady můžu být a být s ním v týmu, na tréninku, sledovat ho při zápase. I když jsem na střídačce. Je to pro mě super věc.“

Vážíte si celkově toho, že si vás vybral mistrovský Třinec?

„Jsem za to vděčný, že jsem dostal takovou šanci. Jsem za to moc rád.“

Co k tomu říká kouč Václav Varaďa

„Patrik Bartošák měl nějaké zranění, které mu nedovolilo chytat. Petr (Kváča) se toho zhostil velmi dobře. Drží nás v utkáních, ve kterých nastupuje, i když se prohraje, podrží náš, udělá důležitý zákrok, když je potřeba. Věřím tomu, že i on sám cítí, že prožívá velmi dobrou sezonu, i když jsme teprve na začátku. Sezona je dlouhá, ale věřím, že nebude mít výpadek a bude stále chytat na hranici svých možností. Proti Kladnu to bylo vidět hlavně v první třetině, kdy byl skvělý a přežili jsme ji hlavně díky němu.“

