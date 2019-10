Lukáš o bídě Olomouce: Panika není, ale nedá se hrát jenom dozadu | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:11. Vondrka, 33:03. J. Stránský, 47:26. Vondrka, 50:10. Ševc, 51:58. Skalický Hosté: 01:20. V. Tomeček Sestavy Domácí: Krošelj (Haas) – Ševc, Kurka, Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk (A), Klikorka – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, Cienciala, Klepiš (A) – Pabiška, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (A), Jaroměřský, Vyrůbalík (C), Škůrek, Švrček, Dujsík – Burian, Nahodil, Irgl – Hecl, Klimek, V. Tomeček – Olesz, Kolouch, Skladaný – Valenta, Handl, Kořenek. Rozhodčí Pražák, Šindel – Lučan, Kis Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3129 diváků

Zápas jste rozehráli dobře, ale konečná prohra 1:5 je zasloužená. Je to tak?

„Vypadá to, jak kdyby nám v zápasech docházely síly. Některé klíčové momenty, ať jsou to přesilovky, oslabení nebo nějaké takové to momentum zápasu nejsme schopní nějak přetočit. A pak to dopadá tak, jak to dopadá.“

Co ve hře chybí? Na ledě Mladé Boleslavi jste se nedostali ani do moc šancí.

„Po prvním góle tam byla ještě jedna asi ze dvou gólových šancí, co jsme měli. Nedá se hrát jenom dozadu, bránit a přitom ještě dostávat góly. Nevím, v čem bych to hledal, asi je to víc věcí, co nám momentálně úplně neladí. Z toho vzniká celek.“

Jak z toho ven?

„Těžko říct… Musíme tomu věřit a makat, co to půjde, a doufat, že se to nějakým způsobem zlomí. Recept na to nemáme. Těžko říct, jak na to.“

Co by to teď chtělo? Nějak se vyhecovat, vyburcovat?

„Docela se potýkáme i s marodkou, někteří hráči chybí. Možná to jde trošku znát. Vždycky nám z toho vypadne nějaký hráč, kór útočníci. Se sestavou se trošku míchá a hledáme to, co by mohlo fungovat. Asi se na to nějak dobře vyspat, možná si dát nějaké víno, abychom se uklidnili a věřit v to, že to další zápasy půjde.“

Jaká je nálada v kabině?

„Sezona je furt dlouhá, ale nepřijde mi, že by byla nějaká špatná nálada. Samozřejmě bychom chtěli vyhrávat, ale bohužel se nám to teď v tolika zápasech nedaří. Zaplaťpánbůh, že někdy ty body, ať už třeba s Vítkovicemi jsme brali aspoň jeden bod, sbíráme. Buďme rádi. Musíme hrát tak, abychom se vyhnuli tomu poslednímu místu.“

Takže panika zatím není?

„Asi bych ani neřekl. Je ještě brzo, ale myslím si, že máme zkušený tým a relativně klidné trenéry a hráče, kteří jsou schopní to nějakým způsobem zlomit, ale ještě nevíme jak. Myslím, že kdyby panika byla, tak by tomu nepomohla a mohlo by to být ještě kontraproduktivní. Snažíme se zachovat klid a hrát jak nejlépe to jde. Zatím se nám to ale nedaří.“

