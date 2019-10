Machovský o konci série Sparty: Mrzí víc, když to přišlo po "plácané" | iSport.cz

Brankář Sparty Matěj Machovský dělal, co mohl, aby Pražanům natáhl vítěznou sérii do desátého zápasu. Z vítězství se i přesto radoval Liberec • Pavel Mazáč / Sport

Dělal, co mohl, aby udržel naději na desáté vítězství v řadě. Pokryl 28 střel soupeře, ale ani to nestačilo. Jeho spoluhráči byli totiž v ofenzivě naprosto bezzubí. Sparťanský brankář Matěj Machovský byl z prohry 0:2 s Libercem hodně rozmrzelý. „Kdyby nás přejeli, tak nemůžeme nic říct, ale tohle mrzí,“ řekl po zápase.

Nejenže jste po devíti zápasech nebodovali, ale ani jste nedali gól. Čím to?

„Nehledal bych to v tom vědu. Zkrátka jsme si nebyli schopní vytvořit dostatek příležitostí, abychom tam nějaký gól dotlačili. A první liberecký gól jsme si napůl vstřelili sami, to byl klíčový moment. Z mého pohledu by tomu dnes remíza slušela daleko více, ale když nevstřelíte branku, tak je to těžké.“

Mrzí hodně, že zápas rozhodl gól, se kterým nešlo nic moc dělat?

„Tak je to ošemetný. Kdyby nás přejeli a zmáčkli nás, tak člověk nemůže nic říct, ale ten hokej byla taková „plácaná“, že už ten první gól rozhodnul. Mrzí to o to víc.“

Čím to, že to byla, jak říkáte „plácaná“, kde nepadaly góly, když se přitom potkali dva nejofenzivnější týmy celé extraligy?

„Možná v tom měl roli ten první zápas, který skončil 8:7 a oba týmy chtěli hrát více defenzivně. Navíc oni prohráli pět zápasů v řadě, takže bylo znát, že chtějí hrát hlavně dobře zezadu, což se jim povedlo, protože jsme za dvě třetiny vystřelili asi sedmkrát. Skóre tomu stylu hokeje odpovídá.“

V posledních pěti zápasech jste se s Jakubem Sedláčkem pravidelně střídali. Vyhovuje vám to, nebo byste raději chytal pravidelněji?

„Více práce je vždycky lepší, to je jasné, to potvrdí každý gólman. Ale tohle je rozhodnutí trenérů, to neovlivním jinak, než výkony. Zároveň je třeba dodat, že „Sedlo“ (Sedláček) chytá výborně.“

Komunikují s vámi trenéři, kdo bude chytat a proč?

„Vždycky to víme den dopředu a není to s nějakým odůvodňováním. Jen se oznámí, kdo jde další den do branky a je to.“

V pátek čeká Spartu zápas v Třinci, kde už pět let nevyhrála za tři body. Hraje třeba roli dlouhé cestování?

"To si nemyslím, že by to bylo kvůli dlouhé cestě. Tahle série je hlavně proto, že Třinec hraje doma dobře a je schopný tam zápasy dotáhnout k vítězství, ať už proti němu stojí jakýkoliv soupeř."

