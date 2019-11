Třinec slaví 90 let! Zopakuje si finále, dojde na usmíření s Králem | iSport.cz

Mají si co připomínat. Třinečtí Oceláři v rámci oslav 90 let společně s fanoušky ocení mistrovské tituly (2011, 2019) i dva Prezidentské poháry pro vítěze základní části Tipsport extraligy. Ke stropu haly půjdou i jména čtyř hokejových osobností, jejichž čísla budou navždy vyřazena z „provozu“: Ľubomír Sekeráš (77), Richard Král (91), Jan Peterek (11) a Radek Bonk (14). Vyvěšeno bude i jméno Boleslava Moravce, který stál u hokejových začátků Třince.

„Zadání bylo jednoduché – aby to bylo velké, hezké, poplatné profesionální značce klubu a všichni byli spokojení,“ říká tiskový mluvčí Radim Sajbot. „A reprízu finále z roku 1998 jsme vybrali proto, že to byl první historický úspěch klubu v extralize,“ doplňuje sportovní ředitel Jan Peterek.

Právě on měl na starosti shánění hráčů. Pozvánku dostal (a přijal) i Richard Král, který byl dlouhé roky v klatbě. S třineckými šéfy se bývalý kapitán, a stále nejproduktivnější borec klubové historie, rozešel ve zlém. Spory měly dokonce dohru u soudu. „Kdo se nedokáže poučit z minulosti, nezaslouží si ani pořádnou budoucnost,“ tvrdí prezident klubu Ján Moder. „K dějinám klubu Richard patří, není o čem diskutovat.“

Pozvánkou byl potěšený i Král. „Rád se do Třince znovu podívám, je to příjemné ocenění za to, že jsem v Třinci nějakou práci odvedl,“ říká současný trenér pardubické juniorky. „Jestli se tam po 21 letech hraje takový zápas, historicky první finále, nevidím důvod, proč bych neměl přijet.“ Hned souhlasil i s tím, že půjde i na led. „Netuším, kdo vlastně z kluků přijede a bude hrát. Já jsem jako trenér každý den na ledě, jednou týdně si zahrajeme za veterány, ale forma asi nebude světová. Ovšem počítám, že ostatní na tom budou podobně,“ dodává s úsměvem.

Peterek nezastírá, že sehnat aktéry z finále 1998 a přemluvit je k návratu na led bylo náročnější, než získat zvučnou posilu do extraligového týmu. Na všechna jména ani nebylo možné kvůli zdraví (Jiří Dopita, Marek Zadina, Jiří Veber) nebo pracovnímu vytížení (Viktor Ujčík, Ladislav Lubina, Jan Srdínko) dosáhnout. I tak ale bude zvučných hráčů na oslavě spousta. Na ledě i v ochozech.

„Při sestavování soupisky bylo vcelku jedno, kdo jaký post hraje, jestli je pravák, levák nebo power forvard,“ usmívá se Peterek. „Byli jsme rádi za každého kluka, co může vůbec hrát. Někteří se dají dohromady jen na tento zápas a pak prý budou zase dva tři měsíce marodit. Třeba Jožka Daňo.“ Když Peterek lákal parťáka na led, aby si zatrénovali, dostal lakonickou odpověď: „To víš, půjdu trénovat a nepostavím se. Kdepak, veškerou energii a zdraví věnuji bitvě proti Vsetínu.“

Osobnosti budou i na střídačkách. Oceláře povedou stejně jako v roce 1998 Alois Hadamczik s Kamilem Konečným, Vsetín budou mít na starosti jeho bývalý generální manažer Petr Husička s Janem Nelibou. „Na Lojzu se těšíme,“ usmívá se Peterek. „Jenom nevím, jestli si bude zápas jen užívat, nebo ho znovu strhne. Zažil jsem veteránské zápasy, kdy trenér posadil i mistry světa, takže lehká nervozita je. Navíc stačí moment a z exhibice je jiskřící bitva. Počítám, že fandové mohou čekat cokoliv.“

Perličkou oslav bude unikátní video dosud nepublikovaného příběhu zakladatele třineckého hokeje Boleslava Moravce. „Je to neuvěřitelně silný příběh, sportovně i lidsky, bude to světová premiéra, protože se na něj prakticky zapomnělo,“ říká Sajbot. „Stálo to měsíce pátrání v archivech, jsme rádi, že se to povedlo. I to, že na oslavu přijedou i dva vnuci, poslední pamětníci pana Moravce.“

Jak by měli nastoupit? TŘINEC VSETÍN Biegl, Lakosil - Sekeráš, Kuntoš, Pavelec, Jančařík, Gřegořek, Štefanka – Král, Kaděra, Daňo, Zima, Peterek, Chlubna, Folta, Sedlák, Kontšek.

Trenéři: Hadamczik, Konečný. Čechmánek, Kameš – Tesařík, Zubíček, Jakeš, M. Táborský, P. Táborský – Kratěna, Broš, Tomajko, Sršeň, Stantien, Demel, Barus, Krayzel, Vlach.

Trenéři: Neliba, Husička.

Pobavit fanoušky, zavzpomínat na minulost a oslavit klubové legendy. Ján Moder, prezident třineckých Ocelářů, na oslavu 90 let od založení klubu pozval i Richarda Krále, který byl po sporech z minulosti dlouho v nemilosti. „Mohli bychom parafrázovat Černé barony – čo bolo, to bolo,“ usmívá se. „K dějinám klubu Richard patří, není o čem diskutovat. Vnímám, že to i fanoušci přivítají.“

Proč jste se při oslavě 90 let rozhodli uspořádat právě exhibiční repete finále z roku 1998?

„Nebudu machrovat, byl to nápad kluků z vedení – Marka Chmiela a Honzy Peterka. Jejich původní idea byla ještě fantasknější, chtěli oživit starou Werk Arenu. Že by se to udělalo tam. Ale náklady na oživení staré haly by byly neskutečné a nevím, co by na to při jejím dnešním stavu řekli třeba požárníci. Finále z roku 1998 byl vlastně první výrazný úspěch Třince, když nepočítáme samotný postup do extraligy. Velmi dobrý nápad, hned jsme s tím souhlasili i všichni ostatní.“

Pozvánku dostal i Richard Král, se kterým jste měli spory a dlouho zde nebyl vítaný. Je to vstřícný krok?

„Richard Král v našem týmu hrál, byl tehdy asistent kapitána. Oslovili jsme všechny hráče, řada z nich už si ani netroufá postavit na brusle kvůli zdravotním problémům. Mnozí hned po kariéře říkali, že už se v životě na brusle nepostaví. I takové reakce jsme měli.“

Dá se to vnímat jako zakopání válečné sekery mezi Třincem a Richardem Králem?

„Já válečnou sekeru nevykopal, jen jsem se bránil. Ale jak se říká, k velkým mužům patří i velkorysost. Nevidím důvod, proč bychom neměli zavolat i Richarda. Nebo ho nějak mazat z historie. Už byl i v materiálech, které jsme vydávali, a byl zařazený do ankety o nejlepší hráče naší historie. Centra vyhrál. Byl tady hodně sezon, udělal hodně bodů, takže stopu zanechal nesmazatelnou. A nemá cenu ji přehlížet. Pravda je, že už když jsme stavěli novou WERK ARENU a bylo jasné, že jednou pod strop pověsíme některé dresy osobností, tak jsem hned nechal kustodům určitá čísla zablokovat. A mezi nimi bylo i číslo 91 od Richarda. Počítali jsme s tím už dávno, že tohle jednou přijde.“

Jakou vlastně máte největší vzpomínku na finále z roku 1998?

„Jednu vynikající, ale není z finále, ale ze semifinále ve Vítkovicích. Tam to bylo hodně vypjaté. Seděl jsem tehdy v Ostravě na pátém zápase vedle jednoho domácího funkcionáře a prosil mě, abych moc nefandil. Kdyby prý po nás fanoušci něco házeli, mohli by do hlavy trefit jeho.“

Zmínil jste hlasování fanoušků o největší osobnosti na jednotlivých pozicích. Hlasoval jste také?

„Ano, ale stihnul jsem jen tři kategorie: brankáře, obránce a jedno křídlo. Abych se přiznal, brankáře už jsem zapomněl, dal jsem buď Šimona (Hrubce) nebo Hamase (Hamerlíka), oba vychytali titul. Obránce Ľubo Sekeráš a křídlo jsem dával myslím Martina Růžičku. Další kategorie mi utekly.“

Na oslavu přiletí i Radek Bonk z Kanady, těší vás to?

„Jednoznačně, velmi si toho vážíme. Je to asi dáno i tím, že se u nás Radek dobře cítil. Když je tady v létě, vždy se zastaví, kontakt je soustavný. Jsme rádi, že přijede.“