Kratěna jako manažer v O2 areně. Bere každý telefon, hokej mu ukradli zloději | iSport.cz

Mluvil výkony na ledě, jinak se netoužil ukazovat a na vzletná slova ho taky neužilo. Měl rád klid. Teď musí zvedat i cizí telefonní čísla, což během kariéry nedělal. Neustále něco řeší. „Je to součást mojí práce,“ vykládá bývalý hokejový útočník Ondřej Kratěna (42), s osmi extraligovými tituly rekordman. Nově působí jako event manager v O2 areně. V rozhovoru pro Sport popisuje, co dělá, mluví i o tom, jak ho zasáhlo u srdce, když mu zloději nedávno z auta ukradli kompletní výstroj.

Na stole má vysílačku se svým jménem. Během rozhovoru mu několikrát zavrní mobil. Zvedne ho: „Kratěna, prosím?“ Někdejší hokejový gentleman, jenž vyhrál celkem 15 (!) extraligových medailí, je naplno pohlcený svojí novou prací. „Buduju si novou kariéru,“ tvrdí někdejší útočník, který nadmíru úspěšnou hráčskou cestu zakončil po minulé sezoně v Plzni, s níž v roce 2013 vyhrál svoje osmé zlato.

Už máte plnou hlavu nové práce, už jste plně manažer, nebo tam ještě zůstává malá část hráčské minulosti?

„Ne. To už je pryč. Hokej jsem krásně ukončil, rozlučka v Plzni byla úžasná, moc se povedla a plzeňskému klubu a fanouškům za to strašně moc děkuju. Ono ani nejde v téhle práci myslet na něco jiného. Člověk se musí soustředit, aby nedělal chyby.“

To bylo ale přece v hokeji taky…

„Samozřejmě, ale tím, že už jsem zaměstnaný tady, dělám naplno tuhle práci, stejně jako jsem dělal naplno hokej.“

Jak jste se vůbec k pozici event manažera dostal? A co obnáší?

„Tuhle nabídku, jen tak mezi řečí, jsem dostal čtyři, možná pět let zpátky od svého kamaráda Vládi Koláře, který je šéfem eventového oddělení v O2 areně. Dřív tuhle práci dělal v Holešovicích, na Spartě, kde jsem hrál. Známe se strašně dlouho. Když jsem už před nějakými čtyřmi lety končil, jen tak prohodil: ‚O. K., pojď dělat ke mně.‘ Já jsem si hokejovou kariéru tak nějak prodlužoval, nicméně ta nabídka byla pořád na stole, protože on mi ji vždycky připomínal. No, a někdy před rokem, v listopadu, jsme seděli, vykládali a on mi řekl, že se na podzim otevře vedlejší hala O2 universum, že nabírá lidi do oddělení a chce, abych přišel. V té době už jsem věděl, že to je moje poslední sezona, že skončím. Dostal jsem nějaký čas na rozmyšlenou a tu nabídku jsem vzal.“

Takže to nebylo tak, jak nám líčil on, že jste si musel prodlužovat kariéru, dokud O2 universum nedokončí?

„Dělá si z toho legraci, ale může to k tomu svádět.“ (usměje se)

Jiní hráči si dají pár let volno, užívají si života a pak teprve koukají, co přijde. Vy jste do toho naskočil rovnou…

„Já jsem vlastně nechtěl zůstat v nějakém tom vakuu, kde bych přešlapoval. Ta nabídka přišla od 1. května, takže jsem ji vzal.“

Měl jste i jiné možnosti? Třeba zůstat v hokeji?

„Nabídli mi práci pro agenturu, která se o mě celou hokejovou kariéru starala. Rozmýšlel jsem si to, ale chtěl jsem prostě z hokejového prostředí odejít pryč. Chtěl jsem si vyčistit hlavu, zkusit něco jiného, přijmout novou výzvu. Jsem rád, že jsem to udělal.“

S hokejem se přesto v O2 areně dost často setkáváte dál. Taky se jezdíte dívat na zápasy do Plzně. Co to s vámi dělá, když teď hokej vidíte z druhé strany?

„Už vůbec nic ve smyslu, že bych přemýšlel, že ještě něco. To už opravdu ne. Vím, že svoje jsem si odehrál, věděl jsem a vím, že další sezonu už bych prostě nedal na úrovni, na níž bych ji chtěl dát. S tím jsem naprosto srovnaný a mám úplně jasno.“