Jediná prohra za 11 týdnů! Dřít ale nepřestáváme, tvrdí Sukeľ | iSport.cz

Z Litvínova vezete dvoubodovou výhru. S předposledním týmem extraligy jste se ale pořádně natrápili, že?

„Ano. Je to hodně cenné vítězství z ledu nepříjemného Litvínova. V koncovkách naštěstí ukazujeme, jak silný jsme tým. Dokážeme zamakat, přidat, podržet jeden druhého. Minule se nám to povedlo s Hradcem, teď znovu. Ukázali jsme, jaký máme charakter. Za dva body jsme rádi.“

Ukazujete to velkou vyrovnanost celé soutěže?

„Přesně tak. Liga je strašně vyrovnaná. Vůbec nebylo vidět, že Litvínov je předposlední. Soutěž je mimořádně vyrovnaná, opravdu může každý porazit každého.“

Vy jste do zápasu nevstoupili dobře, už v první minutě jste inkasovali. Šlo o nekoncentrovanost, nebo prostou chybu?

„Góly prostě můžou padnout kdykoli. Naštěstí jsme to dokázali hned vyrovnat. Gól na začátku nic nemusí znamenat. Nemyslím si, že by to bylo nějakou nesoustředěností.“

Vy jste gólově zazářil, trefil jste se dvakrát. Nejdřív jste srovnával na 1:1, pak jste celý zápas rozhodl v prodloužení.

„Snad v tom budu takhle pokračovat! Každý gól útočníkovi zvedne sebevědomí. Když to nepadá, nehraje se vám dobře. I když mi to tam ale nelepilo, snažil jsem se dělat to nejlepší pro mužstvo.“

Vyhráli jste už počtrnácté z posledních patnácti zápasů. Dokážete popsat, jak velká je v týmu pohoda?

„Máme pohodu, určitě ale víme, že není nic vyhráno. Nepřestáváme dřít, víme, že nic samo nepřijde. Makáme, abychom se udrželi v herním tempu a vyhráli takhle i dál. Pořád je za námi jen první část dlouhé soutěže.