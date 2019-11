Dvojčata Hübl a Lukeš po letech od sebe. Nejsou efektivní, říká Šlégr | iSport.cz

Litvínovskému matadorovi Viktoru Hüblovi je již 41 let, chuť do hokeje však stále má • Barbora Reichová / Sport

Jednačtyřicetiletý matador Vitkor Hübl by rád v nové extraligové sezoně došel s Litvínovem do play off • Michal Beránek / Sport

Ať už se vyhrávalo nebo prohrávalo, jedna věc byla v litvínovské sestavě v poslední dekádě prakticky jistá. Viktor Hübl a František Lukeš hrají spolu. V nedělním utkání se Spartou však trenér Jiří Šlégr hokejová dvojčata rozdělil. „Nejsou efektivní. Zkusili jsme vedle Vanty použít Samsona Mahboda. Uvidíme, zda si to sedne,“ vysvětluje Šlégr. „Asi to chtělo impulz,“ přidává v rozhovoru Hübl. Verva s lídrem prohrála 3:4 v prodloužení, zůstává u dna tabulky.

Proti Spartě jste v neděli neodehráli špatné utkání, část zápasu jste extraligového lídra dokonce přehrávali. Nakonec jste urvali bod, není to však málo?

„Je to málo, souhlasím. Říká se, že každý bod je dobrý, ale my v naší situaci potřebujeme vyhrávat. Bodovat naplno. Je to málo.“

Na druhou stranu podle herního projevu nebylo vůbec poznat, že hraje první s předposledním.

„Jasně, je dobře, že jsme hráli celých šedesát minut a nesložili zbraně. Srovnali jsme, měli jsme šance vyhrát. Je škoda, že jsme nevyužili v prodloužení přesilovku, nesehráli jsme ji dobře.“

Stále platí, že velkým problémem jsou přesilovky. Zatím jen šest gólů a úspěšnost 10 procent. Nepomohly ani legendy, které radily v tréninku. V čem je problém?

„Chybí nám střelba, pořád tam chceme ještě vymýšlet něco navíc. To je špatně. Trochu se ale zvedlo. Doufám, že nám to tam začne padat.“

Trenéři vás rozdělili od tradičního parťáka Františka Lukeše. Jaký byl důvod? Nový impuls?

„Asi ano, jak říkáte, prostě nový impulz. Přeházelo se složení lajn. Samson (Mahbod) dal i góly. Zatím je to ale chvíle, věřím, že si to ještě víc sedne, že budeme dávat góly všichni a víc se to rozjede.“

Trefil jste se i vy, stalo se tak po osmizápasové šňůře bez branky. Cítíte větší pohodu?

„V pohodě určitě nejsem, v tabulce jsme předposlední, takže o nějaké pohodě nemůže být vůbec řeč. Svoje osobní statistiky už nějaký pátek vůbec nesleduju, důležitá jsou pro mě vítězství, abychom se odrazili ode dna. Nic jiného mě nezajímá.“

Váš gól muselo potvrdit až video, trefil jste se baseballově ze vzduchu. Bylo to na hraně horní tyčky branky. Byl jste si jistý, že bude trefa platit?

„Stoprocentně ne, to musím přiznat. Ale věřil jsem. Věděl jsem, že ten puk byl někde těsně nad rameny gólmana. Na devadesát procent jsem věřil, že by to měl být regulérní gól.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 20 10 6 1 3 77:49 43 2. Třinec 20 11 1 2 6 70:49 37 3. Plzeň 18 11 0 3 4 65:49 36 4. M. Boleslav 19 9 3 1 6 55:42 34 5. Liberec 18 10 2 0 6 66:59 34 6. K. Vary 20 10 1 1 8 71:53 33 7. Brno 19 9 2 2 6 55:54 33 8. Vítkovice 20 4 6 3 7 53:63 27 9. Mountfield 20 7 2 1 10 50:59 26 10. Kladno 19 6 2 3 8 53:69 25 11. Olomouc 19 5 2 3 9 37:56 22 12. Zlín 20 6 0 1 13 56:68 19 13. Litvínov 19 4 1 4 10 46:63 18 14. Pardubice 19 5 0 3 11 40:61 18

