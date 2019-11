Náhoďáku! sjel Mazanec kamaráda Bernada. Má pravdu, usmál se střelec | iSport.cz

Má pravdu? Byla to náhoda?

(směje se) „Bohužel má. Prováhal jsem lepší střeleckou pozici a pak to bylo opravdu na náhodu prostřelit mezi nohami obránce. Nevím, kdo tam proti mně dobře vystoupil. Samozřejmě jsem se to snažil tlačit na bránu, ale takhle, jak to tam zapadlo? To by vám řekl jen blázen, že to takhle chtěl.“

Po nedělní bitvě se Spartou (0:1 po nájezdech) další fotbalový výsledek, tentokrát výhra 1:0. Čím to je?

„Nevím. Snažíme se dobře bránit, což se zatím daří. Zatím góly nedostáváme, ale dopředu jsme takoví hluší, takže jich ani moc nedáváme.“

Šancí jste ale měli celkem dost, ale nakonec jste museli bránit těsný výsledek až do konce…

„Mazi chytá výborně, je to pan gólman, takže klobouk dolů před ním. Jsem hlavně rád, že nic nepadlo k nám. Takže i takhle hubené vítězství se počítá.“

Fanoušci defenzivního hokeje by měli z vašich posledních dvou zápasů určitě radost.

„To jo, ale myslím, že diváci, kteří sem přijdou, to úplně vidět nechtějí. (usměje se) Snad se k nám ale neotočí záda, i když budeme vyhrávat jen 1:0. Doufám, že přijdou znovu.“

V sezoně jste inkasovali nejméně branek z extraligy. Pomohly letní příchody? „Když se podíváte na jména, co sem přišla, ať je to Martin Ševc nebo Hrby (Marek Hrbas), tak to jsou hráči, co mají něco za sebou. I když Hrby je pořád mladej, tak je to pan obránce taky. Obranné řady jsme vyztužili úplně na maximum, co šlo, a jsem rád, že v takové konkurenci vůbec můžu hrát.“

Čím to, že bylo v utkání tolik zakázaných uvolnění a nepřesností?

„Možná tím, že jsem takovej dřevák, protože nejvíc jich bylo ode mě. Nevím. Snažili jsme se to hrát jednoduše, na dlouhé nahrávky na protečování, protože Hradec dobře brání střední pásmo, což jsme si říkali před zápasem. Spoustu jsme toho tam právě neprotečovali a šlo to rovnou na zakázané uvolnění. Takže myslím, že to bylo dobře bráněným hradeckým pásmem a stylem našeho hokeje.“

Celkově to byl takový zvláštní zápas. Souhlasíte?

„Jo, další takový fotbalový výsledek… Bylo to takové urputné do obrany, takže výsledek tomu odpovídá. I když šance byly, ale oba gólmani chytali perfektně.“

Máte za sebou třetí zápas v pěti dnech. Úterky zatím v programu moc nefigurovaly, nebyl to nezvyk?

„Zatím jich moc nebylo, ale teď jsou tam zápasy v rychlém sledu po sobě. Mezi reprezentačními pauzami hraje většina týmů furt. Tak to prostě je a musíme to přijmout, pro všechny to je stejný.“

