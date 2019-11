Kucsera obral Škůrka a rozhodl derby pro Brno: Závěr si musíme lépe pohlídat | iSport.cz

Prosadili jste se při hře pět na pět i v přesilovce po typické souhře Holíka se střílejícím Orsavou. Copak to soupeři ještě nepřečetli?

„Je těžké to bránit, Holas (Petr Holík) je nečitelný. Člověk neví, kam to hodí. Kolikrát ani já ne. Pokud se na někoho zaměříte konkrétně, otevřete díru pro dalšího hráče. Holas a Zaťa (Martin Zaťovič) ji vidí a samozřejmě tam musíte mít někoho jako je Kuba, kdo to umí trefit.“

Co ten váš gól? Škůrka jste nachytal při rozehrávce….

„Viděl jsem, že to chce hned otočit, tak jsem mu šel přihrávku zavřít. Poslal to přímo do mě, dostal jsem se za něj a byl jsem sám před bránou. Díval jsem se, co brankář dělá. Chtěl jsem to potáhnout do forhendu a hlavně to dát nahoru.“

Vrátil jste se do čtvrté formace. Máte tam jiné úkoly než v první?

„Úkoly jsou pořád stejné. Chce to dřít, makat naplno, tlačit se do brány.“

Je to pod koučem Zábranským hlavně o taktice, disciplíně?

„Dalo by se to tak říct. Je to o dodržování systému, koncentraci. Musíme se soustředit na detaily, které nám předtím tolik nevycházely. Něco jsme si k tomu řekli navíc, vylepšili to. Ale pořád je co zlepšovat. Koncovku bychom si měli líp pohlídat a ne to tak dramatizovat. Lítalo to tam kolem brány. Máme radost ze tří bodů. Teď nás čeká už ve čtvrtek Liberec. Byl bych blázen, kdybych řekl, že tam nejedeme pro tři body.“

SESTŘIH: Kometa - Olomouc 4:3. Brno zvládlo domácí přestřelku v moravském derby, rozhodl Kucsera

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:51. Lev, 21:17. L. Horký, 25:32. Orsava, 48:11. Kucsera Hosté: 23:25. Nahodil, 45:58. Skladaný, 59:13. Nahodil Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Svozil, O. Němec, Pyrochta, Baranka, Gulaši, Štencel, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Svačina – Jenyš, Plekanec (A), L. Horký – Orsava, Hruška, Lev – Dočekal, Kusko, Kucsera. Hosté: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Valenta, Vyrůbalík (C), Dujsík, Škůrek – Strapáč, Kolouch, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Olesz, J. Knotek (A), V. Tomeček – Burian, Handl, Skladaný. Rozhodčí Hodek, Micka – Lučan, Kis Stadion DRFG arena Návštěva 7204 diváků