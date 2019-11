Tajemství úspěchu Sparty? Pokora, práce a vnitřní síla, říká obr Jurčina | iSport.cz

Jaromír Jágr se srážce s Adamem Poláškem snažil vrátit do zápasu proti Spartě, bolesti mu to však nedovolily • Barbora Reichová / Sport

Kladno - Sparta: Hosté ve vedení! Jurčina nechytatelnou střelou od modré propálil Godlu, 2:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

Vezete si domů tři body. Výhra to ale byla hodně vydřená, souhlasíte?

„Určitě, bylo to napínavé. Měli jsme velké šance. Dvakrát jsme šli sami na gólmana, Godla ale zachytal skvěle. Chytil nám tam tři čtyři čisté góly. Na konci nám pomohly tyčky. Kdyby jim to tam padlo, byla by to velká trápenka.“

Vaše střelecká převaha ale byla veliká.

„Hráli jsme dobrý hokej, dobře jsme bránili. Když už jsme se dostali do šancí, laxně jsme je zahazovali. Nedávali jsme do toho důraz. Sami jsme z toho udělali napínavý zápas. Štěstíčko bylo na naší straně, koncovku ale musíme zlepšit.“

Vy jste nakonec trefil vítězný gól, jak byste ho popsal?

„Přišel mi puk na hůl, celé se mi to otevřelo, tak jsem jenom zavřel oči a hodil to na bránu.“

Kladno - Sparta: Hosté ve vedení! Jurčina nechytatelnou střelou od modré propálil Godlu, 2:3

Jak moc vám chyběl Michal Řepík?

„Je to kapitán, klíčový hráč. Chyběl velmi, je to citelné. Kluci, kteří dostali víc času na ledě, si ale splnili svoji práci dobře.“

Nejde se nezeptat, jaká byla příprava na Jaromíra Jágra?

„Žádná velká příprava nebyla. Každý jsme věděli, co je to za hokejistu, že si na něj musíme dávat pozor. Vždycky když má puk, smrdí to gólem. Kluci odvedli v jeho bránění kus dobré práce. Je škoda, že zápas nedohrál.“

Jak si vysvětlujete, že stále dokážete jet na vítězné vlně? Nepostihlo vás žádné uspokojení ani výpadek z koncentrace.

„Je to nebezpečné. Do každého utkání ale chodíme s pokorou, jako by se nic nedělo. Trenéři nás na každého soupeře skvěle připraví. Nikde nelétáme, nohy máme na zemi. Z týmu je cítit velká vnitřní síla. Nikdo nemluví o nějakých velkých cílech. V tréninku pracujeme. Nejsou žádné machrovinky, žádné šaškování. Každý si odmaká, co je třeba. Jsme skvěle nachystaní, hlavní je ale pokora.“

SESTŘIH: Kladno - Sparta 2:4. Domácí statečně bojovali, nakonec se však radovali hosté. Jágr se zranil

Kladno - Sparta: Domácí hvězda, kterou atakoval Polášek, zamířila v bolestech na střídačku

Kladno - Sparta: Bylo to o tom, kdo dá první gól, raduje se Krupp z výhry

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:54. Machač, 25:49. Zelingr Hosté: 02:30. Dvořáček, 32:10. Košťálek, 55:38. Jurčina, 59:18. Rousek Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Romančík, Kehar, Barinka (A), Zelingr – Jágr, Stach, Zikmund – Bílek, Machač, O'Donnell – J. Strnad (C), Melka, Redlich – Jelínek, T. Kaut (A), Hajný – Filip. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Kalina, Blain, Polášek (A), Košťálek, Piskáček (A) – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Smejkal, Tomášek, Rousek – Buchtele, Pech (C), Forman – Vitouch, V. Růžička, Dvořáček. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Pešek, Malý Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků