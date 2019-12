Kometa má posilu z USA! Na zkoušku bere bývalého juniorského mistra světa | iSport.cz

Martin Zaťovič zařídil obě branky Komety na ledě Liberce, k bodovému zisku to však nestačilo • ČTK

Americký obránce Jack Glover přichází na zkoušku do Komety Brno • HC Kometa Brno

Bývalý juniorský mistr světa Jack Glover zamířil na zkoušku do Komety Brno • HC Kometa Brno

Hokejová Kometa získala do obrany posilu ze zámoří, z týmu Jacksonville Ice Men přichází bývalý juniorský mistr světa Jack Glover. V brněnském týmu je třiadvacetiletý Američan zatím na zkoušku. V extralize by poprvé mohl nastoupit v pátečním zápase proti Plzni.

Glover má zkušenosti z mládežnických zámořských soutěží, ECHL, naskočil i do AHL. V roce 2014 vyhrál mistrovství světa do 18 let, kde ve finále Američané porazili český výběr v čele se současným lídrem statistik NHL Davidem Pastrňákem. Ve stejném roce Glovera draftoval Winnipeg Jets.

„Máme mezery v obraně a snažíme se s tím něco dělat nejenom nácvikem na ledě. Hledali jsme praváka obránce, bohužel v Česku na trhu žádný takový není. Takže jsme se rozhodli angažovat na zkoušku Jacka, na kterého máme výborné reference,“ uvedl na klubovém webu majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský.

Pokud Kometa vyřídí administrativní záležitosti, mohl by Glover nastoupit v pátek v Plzni. „Věděl jsem, že Kometa je prvotřídní klub se skvělým zázemím, čili rozhodování pro mě bylo celkem jednoduché. Plusem bylo i to, že jsem věděl, že v Kometě působí známí hráči jako Martin Erat, Tomáš Plekanec nebo Peter Mueller, které znám z NHL,“ uvedl americký hokejista.