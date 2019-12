Nestíhali jsme, osobní body jsou k ničemu. Budík byl po Třinci zklamaný | iSport.cz

Zapadají do vašeho hodnocení i vyloučení a dvě inkasované branky v oslabení?

„Mají výborné přesilovky, dokážou je využít. Bylo to těžké, potrestali to. My taky měli nějaké šance, možná trochu štěstí chybělo, ale byli lepší.“

Smolný zápas jste hráli i na zranění - odpadli Vojtěch Němec (koleno) a Jaroslav Kracík (puk do obličeje), dohrávali jste na dva centry. Bylo to bez nich těžké?

„Bylo to znát, jsou to dva zkušení centři, klíčoví hráči pro nás. Bylo to těžké otáčet.“

Před zápasem jste přitom mohli být v lepší pohodě, i v Třinci jste rychle vedli 1:0...

„Měli jsme dobrý vstup, vedli jsme, chtěli jsme potvrdit dobrý výkon s Kometou doma. Třinec byl lepší.“

Vaše dva body (0+2) alespoň hodnotíte kladně?

„Ne. Prohráli jsme, je úplně jedno, jestli jsem bodoval nebo ne. Chtěli jsme vyhrát, bohužel se to nepovedlo. Jak jsem říkal, nestíhali jsme vůbec. Třinec nás napadal, byl rychlejší, důraznější a šance využíval, my ne.“