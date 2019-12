Úžasný pocit, budu vzpomínat, radoval se po prvním hattricku Lakatoš | iSport.cz

Nevypadalo to možná nejdřív dobře, ale nakonec berete po dvou měsících doma tři body...

„Je to úžasný! Snad jsme se zase dostali na nějakou vlnu a budeme zažívat taková vítězství častěji. Pro nás je takový zápas výborný, podali jsme výkon, kterým se chceme prezentovat, a vyšlo nám to. Jen v tom pokračovat.“

I vám osobně to vyšlo, že?

„Samozřejmě, je to první hattrick v mé kariéře v dospělém hokeji. Úžasný pocit. Měl jsem strašnou radost, když jsem na ledě viděl čepici, která tam přiletěla. Budu na to vždycky vzpomínat. Ale moc bych se nad tím nepozastavoval, máme další zápas, nesmíme usnout na vavřínech.“

První dvě trefy byly z přesilovkových tečí, třetí přišla po střele z voleje. Který gól byl nejtěžší?

„Jasně, že střela! (smích) Ty první dva jsem dal jen proto, že mě to trefilo, ale i to se počítá. Těší mě, že jsme zvedli přesilovky. Před bránou je moje místo, vždycky tam hraju. Poslední už jsem dostal do prázdné brány, musel jsem to jen trefit.“

Čím to je, že najednou přesilovky fungují?

„Hodně jsme je zjednodušili, střílíme, zbytečně nevymýšlíme. Jako u toho prvního gólu, kdy Buky (Roberts Bukarts) po čtyřech vteřinách hned pálil a trefilo mě to.“

Bukarts vám asistoval u dvou branek, že by se z něj stával váš dvorní nahrávač?

„Je to hráč, na kterém to tady stojí. Je jeden z nejzkušenějších, odvádí úžasnou práci.“

Celá vaše lajna ale vypadala slušně...

„Jo? To jsme rádi, děkujem.“ (smích)

Co se změnilo s novými trenéry?

„Hrajeme jednodušeji a hlavně jsme všichni pochopili, že takhle to dál nešlo. Různé věci, různé změny... Namluveno toho bylo až až, takže teď už je to jen na nás. Teď převládají pozitivní dojmy, musíme věřit komukoli, kdo bude stát za námi, bude nás vést a bude nám dávat noty.“

Jaké ty noty byly během reprezentační pauzy?

„Hlavně na obranu. Dostali jsme skoro sto gólů. Ale myslím, že je vidět, že se zlepšujeme. I pocitově to tak cítím. Možná to není úplně hezký hokej pro oči, ale takhle chceme hrát. Samozřejmě je jasné, že každý zápas nebude tak růžový, že nám tam spadne každé hovno. Ale je na čem stavět. Vidíte, že jsme se rychle oklepali z inkasovaného gólu. Věřili jsme, že před úžasnými lidmi ve skvělé atmosféře poslední domácí zápas v roce zvládneme.“

