Šéf hokeje Král proti uzavření ligy: Pro nás je nejlepší sportovní model | iSport.cz

Extraligové kluby mají do konce ledna čas oznámit, jestli chtějí řídit extraligu samy. Pokud k tomu dojde, může vejít postupně v platnost i diskutovaný scénáře, že se soutěž směrem dolů zavře a nikdo nesestoupí. K tématu se pro isport.cz vyjádřil i prezident Českého hokeje Tomáš Král. Jeho názor na soutěže zůstává stejný, dál by prosazoval přímý postup a přímý sestup.

„Můj osobní názor na téma soutěží se nezměnil, to znamená, že jsem pro přímý postup a sestup prakticky ve všech kategoriích. Pokud v některých fázích byly jiné herní systémy, uzavřené, tak proto, že se na nich shodla většina odborné hokejové veřejnosti, což jsem respektoval. Ukázalo se, aspoň si to myslím, že pro české prostředí je nejlepší sportovní model. Jsem rád, že jsme se k tomu postupně dopracovali.“

„Extraliga je vrcholovým článkem hokeje v Česku, který má samozřejmě svá specifika, zejména ekonomická. Majitelé klubů do hokeje investují nemalé prostředky, takže mají i logicky zájem, aby pro ně byly podmínky co nejvýhodnější.“

Pravomoci svazu

„Podle smlouvy z roku 2016 mezi Českým svazem ledního hokeje (ČSLH) a Asociací profesionálních klubů (APK) je svaz povinen, tohle slovo zdůrazňuji, pokud o to APK požádá, předat řízení extraligy do jejich rukou. Zároveň však podle této smlouvy je nutný souhlas svazu, pokud by APK chtělo měnit počet účastníků extraligy pod 10 klubů a nad hranici 14 klubů. Zároveň je potřeba od svazu i schválení herního modelu.“