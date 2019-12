Škatulata v extralize. Lev jde do Hradce, do Komety naopak míří Rákos | iSport.cz

Hokejisté Hradce Králové získali Jakuba Lva z Komety Brno výměnou za jiného útočníka Daniela Rákose. Oba hráči do nových působišť přestoupili. Devětadvacetiletý Lev zamířil do Komety před touto sezonou z Vítkovic, o tři roky starší Rákos odešel do Hradce před minulým ročníkem z Třince.