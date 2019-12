Kapitán Kladna Strnad se nešidil, dal si salát i řízky. Uzavření ligy neřeší | iSport.cz

Ujel ve vlastním oslabení, mazácky si poradil a poslal Rytíře do vedení 1:0. Kapitán Jakub Strnad zavelel do útoku, v němž se ale Rytíři trápili, spoustu šancí promarnili. „Nakonec jsme se trošku třásli, ale hlavní je, že jsme vyhráli,“ ulevil si kladenský lídr, který neřeší aktuální dohady o tom, že by se extraliga mohla uzavřít. „To jde úplně mimo nás,“ reaguje Strnad po vítězství 2:1 nad Vítkovicemi.

Bylo těžké v oslabení najít síly na zakončení?

„Hlavně jsem měl štěstí, že mě to trefilo do špičky brusle a odrazilo se mi to dopředu ve směru jízdy, takže jsem mohl hned jet. Pak jsem trošku tahal nohy, byl jsem rád, že jsem tam dojel. Naštěstí se mi povedlo zakončit.“

Měli jste spoustu příležitostí, udeřili jste paradoxně v době, kdy měl soupeř přesilovku.

„To se tak někdy stává, nikdo dopředu nemůže vědět, jaký kdo dá gól. Je ale pravda, že jsme těch příležitostí měli hrozně moc. Škoda.“

Nakonec z toho bylo ještě drama. Nebáli jste se přesně takového scénáře?

„Jakmile jsme nedali třetí gól, schylovalo se k tomu. Věděli jsme, že jim bude stačit jeden šťastný gól a bude to dramatický. Trošku jsme se třásli, ale zaplaťpánbůh jsme to zvládli.“

Co jste říkal na skvělé gólové sólo obránce Bradyho Austina?

„Krásný! To se vidí málokdy. Jemu se opravdu daří, to je vidět v jeho produktivitě. On si hodně dovolí, hraje perfektně.“

Teď vás čekají Zlín a Olomouc, soupeři vedle vás v tabulce, vnímáte důležitost těch zápasů?

„Určitě ano. Je to těžké období, zrovna během svátků, ale nedá se nic dělat. Je to naše práce, musíme k tomu přistoupit zodpovědně.“

Musel jste se při Vánocích nějak omezovat?

„Ve stravě jsem se extra neošidil. (usměje se) Jedl jsem úplně všechno. Nevadí mi to. Můžu jíst, co chci, nemá to na mě vliv.“

Opravdu?

„Ano, dal jsem si salát, řízky, rybu... Všechno.“ (usměje se)

Někteří hráči nejsou nadšení, že se hraje hned po Vánocích. Jak to berete vy?

„Úplně příjemný to není, je to hlavně o hlavě, jak kdo k tomu přistoupí. Je to těžký se naladit na hokej, ale nedá se nic dělat.“

A jak vnímáte spekulace o tom, že by se mohla už během sezony extraliga uzavřít?

„Když mluvím za sebe i za celý tým, vůbec to nevnímáme, to je na jiných lidech, kteří se o to starají a vědí, co je dobré pro extraligu. Takže nechávám to na nich.“

V kabině se o tom nebavíte?

„Ne, vůbec ne.“

Navíc jste jedenáctí, takže vás pořád láká play off?

„Jasně, je to náš cíl.“

Když se vrátíme k vám, v úvodu sezony se vám střelecky až tolik nedařilo, cítíte, že i v tomto ohledu to jde nahoru?

„Já jsem měl vždycky šance, akorát jsem je neproměňoval. Až v poslední době mi to tam začalo trošku padat. Cítím se výborně, hraju dost, sebevědomí roste.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:41. J. Strnad, 16:23. Austin Hosté: 51:52. Schleiss Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Kehar, Zajíc, Barinka (A), Zelingr – Redlich, Melka, J. Strnad (C) – Hovorka, Machač, Réway – Valský, Stach, Zikmund – Hajný, T. Kaut (A), O'Donnell – Bílek. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Kvasnička, Trška, Šidlík, Bodák, D. Krenželok, R. Černý, Věntus – Roberts Bukarts (A), O. Roman, Lakatoš (A) – Schleiss, Š. Stránský (C), P. Zdráhal – Dej, R. Veselý, Mallet – Razgals, Guman, T. Kubalík. Rozhodčí Lacina, Šindel – Kajínek, Špůr Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3920 diváků