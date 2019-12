Liberec vládne lize. První místo je fajn, ale medaile nedělá, tvrdí Krenželok | iSport.cz

Litvínov - Liberec: Tlak hostů před brankou se vyplatil, Špaček srovnal na 3:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co nasměrovalo Bílé Tygry k vítězství?

„Začali jsme hokejem nahoru dolů, což jsme si určitě nepřáli. Chtěli jsme si počkat, s čím přijdou, protože víme, že hrají o bytí či nebytí. Dali jsme gól a hned ho taky dostali. To nebyl ideální začátek. Potom jsme si řekli, že si musíme pohlídat brejky a dostali z nich dva góly. Ale věřili jsme, že to otočíme.“

Těší výhra tím víc, když se, jak říkáte, třeba ne všechno podaří?

„Litvínov takhle hrál vždycky. Ve druhé třetině máme navíc střídačku dál, ale tlačili jsme se dopředu, najednou tam Luky (František Lukeš) jede sám na bránu. To jsme si chtěli pohlídat, jenže nám tam stejně skočili. Jedeme dopředu, otočíme se a oni se řítí na nás. To jsme úplně nechtěli.“

Při rozhodujícím gólu jste trefil krásně do protipohybu. Bylo to snad jediné místo, kam to mohlo jít, že ano?

„To je taky jediné místo, kam se trefím. (usměje se) Gólman jde většinou dolů, otevře se tam takové malé okénko. Kluci to předtím dobře sehráli, Jelen (Petr Jelínek) mi dal parádní žábu, měl jsem čas. Ještě jsem si to zpracoval a vystřelil. Byl gól, buďme rádi.“

Co říkáte bodové sérii Liberce, která trvá už od 29. října?

„Je to určitě dobré, ale musíme pořád makat. Říkáme si, že do toho musíme každý zápas dávat všechno. A když se vyhrává, je to super.“

Litvínov - Liberec: Krenželok vyslal dělovku z pravé strany a zvýšil na 3:4

Posunuli jste se zároveň do vedení v tabulce…

„První místo je fajn, ale medaile ještě nedělá. My musíme fakt jít zápas od zápasu. Ale je to fajn, když se daří, jsme na tom aspoň dobře psychicky. Proto zvládáme koncovky zápasů lépe než mančafty, které musí. Může to pomoct, že jsme nahoře. Je to lepší, než kdybychom museli udělat každý bod. To my chceme, ale teď máme takovou sílu, že to otáčíme. Na druhou stranu, co jsem v Liberci, fakt se soustředíme na každý zápas, vůbec neřešíme, jestli jsme první nebo sedmí. Vždycky chceme udělat play off a od toho se odrážíme.“

Ale ráno v kabině si noviny přečtete a podíváte se na tabulku, nebo ne?

„Noviny? To nevím, že se ještě dělá… (směje se) To bylo kdysi. Někdy se podíváme, spíš po zápase, jak to dopadlo. Spíš tedy na mobilu. Ale zase nějak moc to neřešíme.“

Mluvil jste o síle mužstva. V čem spočívá?

„Snažíme se hrát jednoduchý hokej, nebýt moc u nás v pásmu a příliš nevymýšlet. Předtím jsme dělali blbiny. Snažíme se rychle otáčet hru, sem tam se dá gól z přesilovky. Padá nám to tam a my jsme rádi.“

SESTŘIH: Litvínov - Liberec 3:4. Vyrovnaný souboj dopadl lépe pro hosty, kteří se dostali do čela tabulky

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:36. Kudla, 21:20. F. Lukeš, 24:31. F. Lukeš Hosté: 05:56. A. Musil, 24:03. Lenc, 25:29. D. Špaček, 43:12. L. Krenželok Sestavy Domácí: Honzík (Janus) – Jánošík (A), Ščotka, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Kubát, Baránek – Petružálek, V. Hübl (C), F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl (A), Jarůšek – Kašpar, J. Mikúš, Hedberg – Jurčík, Válek, Trávníček. Hosté: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek, Kunst – Průžek, L. Hudáček, Lenc – A. Musil, Marosz, Ordoš – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – A. Dlouhý, Najman, D. Špaček. Rozhodčí Hradil, Šindel – Frodl, Komárek Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov