Bláznivý Svačinův půlrok: Poruba, Kometa i Dynamo. Co řekl Zábranský? | iSport.cz

Góly Domácí: 10:03. Klimek Hosté: 21:30. Harju, 42:02. Tybor Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Valenta (C), Vyrůbalík, Dujsík, Škůrek – Burian, Strapáč, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – J. Káňa, Kolouch, Olesz – Laš, Skladaný, Bambula. Hosté: Kacetl (Kantor) – J. Kolář (C), T. Voráček, Eklund, Holland, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Svačina, Mandát (A), Tybor – Harju, Poulíček (A), Látal – Kusý, R. Vlach, D. Kindl – Pochobradský, Matýs, M. Beran. Rozhodčí Petr Lacina, Pavel Obadal – Ladislav Lučan, Milan Kis Stadion Zimní stadion Olomouc

Vladimíre, jaká to pro vás byla premiéra v novém dresu?

„Krásné tři body, pro nás je to strašně důležité, protože se tady teď čtyřikrát prohrávalo. Všechno se pro nás dneska sešlo, ale musíme to potvrdit za dva dny proti Vítkovicím.“

Jedna střela a hned asistence u vítězného gólu? Slušná efektivita.

„Já moc nestřílím, protože hokejky jsou drahé. (směje se) Teď jsem vystřelil, nějak se to odrazilo, Tybor to dorazil a rozhodl. Pak už jsme to parádně ubránili a vyhráli jsme zaslouženě.“

Šlo však o docela urputný zápas, že?

„Spíš holomajzna, puky skákaly, pro diváka to nebylo moc pohledné. Bohužel i takové zápasy jsou, o to radši jsem za výhru.“

Nebyl jste zklamaný z toho, že jste musel opustit Kometu s mistrovskými ambicemi a zamířil jste do posledních Pardubic?

„Přišel jsem na zimák a pan Zábranský mi řekl, že jdu do Pardubic. Tak jsem tady. A co se týče ambic, pod panem Zábranským jsem stejně moc nehrál, poslední zápasy to bylo zhruba čtyři nebo pět minut. Pro můj budoucí vývoj to nebylo ideální, takže mi pan Zábranský na rovinu řekl, že si mě moc váží, ale že si tohle nezasloužím. Čtyři nebo pět minut mohou hrát jeho mladí kluci, kteří za to budou vděční, takže jsme se rozloučili. V Pardubicích jsem si nemohl přát nic lepšího než výhru na úvod.“

Jaké to je jít do klubu, který je poslední?

„Dneska je poslední, za dva dny poslední být nemusí. Ale kluci mě přijali parádně, navíc tato vydřená výhra nám strašně pomůže do dalších bojů. Začneme si víc věřit na puku.“

Takže žádná blbá nálada nebo nervozita z průběhu sezony?

„Přijde mi, že jsou všichni v pohodě. Kluci z realizačního týmu to drží v pozitivní vlně, nebylo by dobré se utápět v černých myšlenkách. Kdybychom chodili s hlavami dole, prohrávali bychom bitvy předem.“

V pondělí nemusíte být poslední, když ve vzájemném zápase porazíte Vítkovice.

„Hrajeme doma, tento zápas může hodně ukázat další vývoj sezony. Doufám, že to zase přetavíme ve vítězství, protože jsem viděl, že kluci byli strašně rádi za vítězný pokřik. Já se ho chci taky naučit, protože jsem vůbec nevěděl, co se tam řve.“ (smích)

Zmínil jste nižší ice time v Kometě, ale i tak jste ve dvaceti duelech zvládl dvanáct bodů...

„Přišel jsem, když tam byl pan Fiala. A pod ním jsem hrál dost, měl jsem za devět zápasů asi deset bodů. Pak přišel pan Zábranský a každý trenér má svou sestavu, už jsem tolik prostoru nedostával. Asi se dalo něco očekávat, ale nebudu se na nic vymlouvat. Takový je hokej. Jednou jste tam, podruhé tam, nicméně kvalitní práci musíme odvádět všude.“

Hned jste skočil do první lajny, hrál jste přesilovku, takže váš čeká nyní plně odlišná role než v posledních týdnech?

„Je to tak. A já se budu snažit, abych tu roli splnil co nejlépe a Pardubicím pomohl. Určitě si nezaslouží být tam, kde teď jsou. Kometa má za cíl postoupit, my máme za cíl se zachránit, takže vyhrávat se musí všude.“

Pro vás jde o docela bláznivý půlrok, že? Jak rodina vnímá po Porubě a Brnu už třetí změnu?

„Děti rády cestují, aspoň poznají koutky v novém městě. A na barák ve Studénce teď lítá taťka, navíc teď přes zimu tam není moc co dělat. Všechno je zazimované, občas tam sjedeme, v pořádku.“ (úsměv)

V Kometě jste měl kontrakt na dva roky, Libor Zábranský má plán, že právě tento časový horizont chce strávit na střídačce. Tak jaký je plán do budoucna?

„K tomu bych se asi těžko vyjadřoval. Uvidíme, co bude po sezoně, co udělá pan Zábranský. Fakt netuším, co bude potom.“

Měl jste i jiné nabídky?

„To bych nechal být, jsem tady a tím to hasne.“

